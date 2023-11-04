Гондурас отозвал посла из Израиля из-за конфликта в Газе

Правительство Гондураса отозвало для консультации посла в Израиле из-за тяжелой гуманитарной ситуации в Газе. Об этом в пятницу, 3 ноября, сообщила The Jerusalem Post.

«Учитывая тяжелую гуманитарную ситуацию, в которой находится палестинское гражданское население в секторе Газа, правительство президента Сиомары Кастро решило немедленно вызвать господина Роберто Мартинеса, посла Республики Гондурас в Израиле, в Тегусигальпу для консультаций», — говорилось на странице МИД республики в соцсети X.

По информации агентства, посла отозвали для консультаций в связи с возможными нарушениями Израилем гуманитарного права в секторе Газа.

Ранее в четверг, 2 ноября, руководство Бахрейна приняло решение отозвать посла в Израиле и приостановить экономические отношения с еврейским государством в знак несогласия с израильскими действиями в секторе Газа. В палате депутатов королевства отметили, что такой шаг является подтверждением твердой исторической позиции Бахрейна в поддержку законных прав братского палестинского народа.

За день до этого об отзыве посла из Израиля сообщили и в МИД Иордании. Глава дипведомства Айман ас-Сафади указал, что посол вернется только тогда, когда закончатся боевые действия и гуманитарный кризис в Газе. Те же действия предприняли президент Чили Габриэль Борич и власти Колумбии.

До этого, 31 октября, замглавы МИД Боливии Фредди Мамани сообщил, что страна разорвала дипотношения с Израилем.

7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.