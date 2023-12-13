СМИ сообщили о срыве плана по производству модернизированных F-35 в США
Американская корпорация Lockheed Martin не выполнила план текущего года по производству модернизированных истребителей F-35 — из 52 самолетов было выпущен только 21. Об этом 13 декабря сообщает Defense News.
Уточняется, что речь идет о производстве F-35 с пакетом модернизации Technology Refresh 3 (TR-3).
По данным издания, причиной срыва плана стало медленное производство ключевых деталей и компонентов истребителя, обращает внимание «Газета.Ru».
23 мая сообщалось, что министерство обороны США с 2018 года недосчиталось 1 млн запасных частей к истребителям пятого поколения F-35 на общую сумму $85 млн. По оценкам главного бюджетно-контрольного управления США, Пентагону не хватает механизмов учета, в результате чего американское оборонное ведомство сталкивается с подобными потерями.