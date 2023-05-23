Пентагон недосчитался 1 млн запчастей к истребителям F-35 на $85 млн

Министерство обороны США с 2018 года недосчиталось 1 млн запасных частей к истребителям пятого поколения F-35 производства американского концерна Lockheed Martin на общую сумму $85 млн, говорится в отчете главного бюджетно-контрольного управления США.

По оценкам управления, Пентагону не хватает механизмов учета, в результате чего американское оборонное ведомство сталкивается с подобными потерями.

«Управление совместной программы F-35 министерства обороны не контролирует или не ведет учет запчастей <...> не отслеживает или не вводит эти комплектующие в систему учета собственности», — отметило ведомство.

В конце прошлого года сообщалось, что Пентагон заключил контракт на $7,8 млрд с военно-промышленной корпорацией Lockheed Martin на поставку 127 истребителей пятого поколения F-35.

Истребители-невидимки серии F-35 Lightning II — семейство малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения.