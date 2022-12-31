Пентагон заключил контракт на закупку истребителей F-35 на $7,8 млрд
Пентагон заключил контракт на $7,8 млрд с военно-промышленной корпорацией Lockheed Martin на поставку 127 истребителей пятого поколения F-35. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в пятницу, 30 декабря.
Пентагон закупит технику трех модификаций: 89 самолетов F-35A, 23 — F-35B и 15 — F-35С. Предполагаемый срок завершения производства — август 2026 года. Работы будут проводиться в Италии, Великобритании и Японии, говорится в публикации.
Этот контракт увеличил сумму сделки компании и Пентагона по поставке F-35 до $30 млрд, отмечает Reuters.
Ранее управление совместной программы истребителей F-35 приостановило полеты некоторых воздушных судов из-за инцидента с упавшим самолетом этого типа в Техасе. Как уточнялось, полеты F-35 прекращены до тех пор, пока не будет окончено расследование о крушении истребителя в Техасе.
Истребители-невидимки серии F-35 Lightning II — семейство малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения. Вариант F-35B — истребитель с коротким взлетом и вертикальной посадкой, предназначен для базирования на авианосцах.