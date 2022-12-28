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В США приостановили полеты истребителей F-35 после падения самолета в Техасе

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Фото: Commons.wikimedia.org/US Air Force
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Управление совместной программы истребителей F-35 приостановило полеты некоторых истребителей из-за инцидента с упавшим самолетом этого типа в Техасе. Об этом в среду, 28 декабря, рассказал журнал Defence News со ссылкой на заявление офиса совместной программы.

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Как сказано в сообщении, полеты F-35 прекращены до тех пор, пока не будет окончено расследование о крушении истребителя в Техасе.

Точное количество истребителей, которые были отстранены от испытаний, не называется. Ожидается, что этот запрет продлится до января.

15 декабря американский истребитель-невидимка пятого поколения F-35B разбился во время испытательного полета на авиабазе военно-морских сил США в Форт-Уэрте (Техас). Истребитель совершал вертикальную посадку и уже коснулся шасси взлетной полосы, когда «подпрыгнул» и врезался носом в землю. Пилот успел катапультироваться.

В октябре F-35 разбился в штате Юта на военной базе Хилл. Крушение произошло в северном конце взлетно-посадочной полосы. Пилот успел катапультироваться, его доставили в медицинский центр для наблюдения.

Истребители-невидимки серии F-35 Lightning II — семейство малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения. Вариант F-35B — истребитель с коротким взлетом и вертикальной посадкой, предназначен для базирования на авианосцах.

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