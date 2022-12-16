Американский истребитель-невидимка F-35B разбился во время испытаний

Американский истребитель-невидимка пятого поколения F-35B разбился во время испытательного полета на авиабазе Военно-морских сил США в Форт-Уэрте (Техас). Об этом сообщил портал Usni News в четверг, 15 декабря.

На кадрах, распространенных в Сети, видно, что, самолет завис в воздухе, после чего коснулся косом земли и перевернулся.

Компания-производитель Lockheed Martin заявила, что пилот благополучно катапультировался.



Ранее, 17 ноября, истребитель ВВС Великобритании F-35 упал в Средиземное море. Как сообщалось, самолет потерпел крушение при выполнении штатного полета с борта авианосца Queen Elizabeth.

19 октября F-35 разбился в штате Юта на военной базе Хилл. Крушение произошло в северном конце взлетно-посадочной полосы.