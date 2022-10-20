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Истребитель-бомбардировщик F-35 потерпел крушение в США

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Фото: Global Look Press/Wolfgang Kumm
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Многофункциональный истребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35, разработанный американской компанией Lockheed Martin, разбился в штате Юта на военной базе Хилл (США). Об этом сообщил телеканал CNN 19 октября.

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Крушение произошло в северном конце взлетно-посадочной полосы. Пилот успел катапультироваться, его доставили в медицинский центр для наблюдения. Причина крушения неизвестна, назначено расследование происшествия.

Военная база Хилл, где произошел инцидент, расположена рядом с городом Солт-Лейк-Сити и считается второй по величине базой ВВС США по численности контингента и территории.

По словам местного жителя, истребители летают практически каждую ночь. Он предположил, что самолет опустился слишком низко к деревьям и это привело к аварии.

Ранее, 17 сентября, сообщалось, что три человека погибли в результате столкновения двух небольших самолетов в небе неподалеку от американского Денвера, штат Колорадо.

Очевидцы рассказали, что видели, как два самолета столкнулись над округом Боулдер. Пилоты обоих самолетов погибли.

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