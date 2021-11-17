Британский F-35 рухнул в Средиземное море

Истребитель ВВС Великобритании F-35 упал в Средиземное море. Об этом 17 ноября сообщается на странице министерства обороны Соединенного Королевства в Twitter.

По информации ведомства, самолет потерпел крушение при выполнении штатного полета с борта авианосца Queen Elizabeth. К счастью, пилот успел катапультироваться.

«Сегодня утром пилот британского F-35 катапультировался в ходе планового полета над Средиземным морем и благополучно вернулся на борт авианосца. В связи с начатым по этому факту расследованием сообщать дополнительные подробности произошедшего нецелесообразно», — говорится в сообщении.

Ранее, 2 октября, стало известно, что Соединенные Штаты грядущей зимой начнут размещение эскадрильи из 27 истребителей пятого поколения F-35A на авиабазе Лейкенхит в Британии. Отмечалось, что эскадрилья, получившая название «Валькирия», станет первой эскадрильей ВВС США F-35A в Европе или где-либо еще за пределами Штатов.

В начале июня портал Business Insider назвал F-35 худшим образцом вооружения США. Причиной стали многочисленные технические, производственные изъяны самолета, проблемы с надежностью, а также его огромная стоимость.

До этого, в середине марта, экс-глава генштаба британских вооруженных сил генерал Ричард Даннат предрек министерству обороны Соединенного Королевства разорение из-за больших расходов на эксплуатацию американских истребителей-невидимок пятого поколения F-35B. По его словам, их стоимость настолько высока, что даже ВВС США начинают искать более дешевый боевой самолет. Так, военный уточнил, что один такой истребитель стоит £80 млн (8,2 млрд рублей), а час его эксплуатации обойдется Лондону в £90 тыс. (9,2 млн рублей).

В июне 2019 года стало известно, что американские истребители пятого поколения F-35 обладают рядом существенных недостатков, из-за которых самолеты рискуют не справиться с боевыми задачами. Речь идет о моделях F-35B и F-35C, предназначенных для ВМС и морской пехоты.