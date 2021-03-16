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Британскому минобороны предрекли «разорение» из-за истребителей F-35

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Министерство обороны Великобритании потерпит большие расходы из-за эксплуатации американских истребителей-невидимок пятого поколения F-35B. Об этом в беседе с журналистами заявил экс-глава Генштаба Вооруженных сил страны генерал Ричард Даннат.

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По словам Данната, один истребитель стоит 80 млн фунтов стерлингов (8,2 млрд рублей), а час его эксплуатации обойдется Лондону в 90 тыс. фунтов (9,2 млн рублей).

«Стоимость их (истребителей.— Ред.) настолько высока, что даже ВВС США начинают искать более дешевый боевой самолет», — приводит слова военного агентство The Mirror 13 марта.

Он также заявил, что такие «капитальные» расходы Великобритании на истребители F-35B являются «реальной актуальной проблемой».

Даннат считает, что такие расходы «исказят оборонный бюджет на десятилетия», а проигравшими останутся Сухопутные войска Великобритании.

В июне 2019 года стало известно, что американские истребители пятого поколения F-35 обладают рядом существенных недостатков, из-за которых самолеты рискуют не справиться с боевыми задачами. Речь идет о моделях F-35B и F-35C, предназначенных для ВМС и морской пехоты.

В начале июня портал Business Insider назвал F-35 худшим образцом вооружения США. Причиной стали многочисленные технические, производственные изъяны самолета, проблемы с надежностью, а также его огромная стоимость.

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