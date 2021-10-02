США зимой разместят в Европе эскадрилью из 27 истребителей F-35A

Соединенные Штаты зимой начнут размещение на авиабазе Лейкенхит в Англии эскадрильи из 27 истребителей пятого поколения F-35A. Об этом 2 октября сообщил подполковник ВВС США, командир 495-й эскадрильи Йен Маклафлин.

«Сегодня захватывающий день. Чтобы продвинуться так далеко, мы проделали огромную работу, но еще многое предстоит сделать, прежде чем мы получим реактивные самолеты этой зимой. У 495-го полка славная история, и мы рады продвигать руководство вперед, чтобы начать закладывать фундамент для первых F-35A ВВС США, размещенных в Европе», — приводит его слова The Drive.

Эскадрилья получила название «Валькирия», и это будет первая эскадрилья ВВС США F-35A в Европе или где-либо еще за пределами США.

В сентябре командующий европейским командованием ВС США и верховный главнокомандующий объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генерал ВВС Тод Уолтерс сообщил о планах стран — членов альянса развернуть на 12 своих базах в общей сложности 450 истребителей F-35 национальных ВВС.

Планировалось, что Великобритания в 2021 году разместит истребители на двух базах — Мархам и Лейкенхит.

Ранее, 30 июня, в Швейцарии заявили о намерении купить 36 моделей американских истребителей F-35A с обычным взлетом и посадкой для замены своего устаревшего парка Hornet. Федеральный совет Швейцарии аргументировал свое решение тем, что истребитель пятого поколения F-35 обещает наивысшие характеристики по «низкой цене».

1 марта в ВВС США заговорили о необходимости создания новых легких истребителей, которые будут сочетать в себе дорогие F-22 и F-35, а также более бюджетные реактивные самолеты. Таким образом, отмечали эксперты, это заявление является негласным признанием того, что программа самолетов F-35 Lightning II провалилась.

В январе стало известно, что Пентагон отложил полномасштабное производство истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 на неопределенный срок. Боевые испытания переносились с 2017 года.