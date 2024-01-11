Реклама
Прямой эфир
Общество
СК РФ требует арестовать Удальцова по делу об оправдании терроризма
Политика
В ЭИСИ отметили консолидацию общества в преддверии выборов президента
Мир
Merkur сообщил об отказе Шольца выступить перед бастующими фермерами
Мир
Нетаньяху назвал обвинения ЮАР в адрес Израиля в геноциде ложными
Мир
Пентагон заявил о проблеме отслеживания поставленного Киеву оружия
Мир
В Латвии заявили о передаче Украине нового пакета помощи
Политика
В Совфеде оценили планы Байдена поддержать конфискацию российских активов
Общество
Новый суточный рекорд по осадкам в 9 мм был зафиксирован в Москве
Мир
Москва назвала недружественным шагом возможную передачу Эквадором техники РФ США
Мир
Прокуратура Италии возбудила дело в связи с собранием ультраправых в Риме
Общество
Рособрнадзор назвал причину исключения из ЕГЭ сочинения по истории
Мир
Главой МИД Франции назначен Стефан Сежурне
Мир
В Польшу прибыли три вертолета и около сотни военных из Чехии
Мир
Вице-канцлер ФРГ Хабек поблагодарил защитившие его от фермеров службы безопасности
Общество
Редактора «Известий» наградили юбилейной медалью «100 лет гражданской авиации России»

В Варшаве оппозиционная партия PiS провела массовую акцию протеста

0
Фото: ТАСС/Alessandra Tarantino
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Крупнейшая польская оппозиционная партия «Право и справедливость» (PiS) провела в Варшаве массовую акцию протеста. Об этом сообщила 11 января Financial Times.

Организатором протестной демонстрации выступил лидер партии PiS Ярослав Качиньский — соперник премьер-министра Дональда Туска, вступившего в должность всего месяц назад. Оппозиция пытается таким образом помешать премьеру провести реформы и демонтировать государственный аппарат, который PiS строила на протяжении последних восьми лет, пишет газета.

«Они намерены разрушить или захватить все институты и в конечном итоге разрушить офис президента — и мы не можем этого допустить», — приводит издание обращение Качиньского к демонстрантам.

Он добавил, что коалиционное правительство Туска «нарушает верховенство закона» и «нарушает Конституцию». На акции протеста, по данным FT, пришло около 35 тыс. человек.

Кроме того, в числе прочих целей акции, было требование освободить из тюрьмы ранее задержанных экс-главу МВД страны Мариуша Каминьского и его заместителя Мачея Вонсика.

В этот же день стало известно, что президент Польши Анджей Дуда объявил о своем решении вновь запустить процедуру помилования в отношении Каминьского и Вонсика. Он обратился в Генпрокуратуру Польши, попросив освободить задержанных. Поляков, принимавших участие в демонстрациях в поддержку Каминьского и Вонсика, он призвал к сдержанности.

Польше всех надо: Дуда обвинил Туска в нарушении Конституции
К чему приведут протесты в Варшаве и как скандалы в республике скажутся на ее отношении к России

О планах провести массовую антиправительственную акцию в Варшаве стало известно ранее, 10 января. Тогда в PiS сообщали, что главными целями протестов станут возвращение власти партией и восстановление действия Конституции в стране, нормы которой, по их мнению, перестали исполняться из-за действующих властей республики.

В октябре парламентские выборы в Польше выиграла партия «Право и справедливость» с результатом 35,38%. При этом вошедшие в новый парламент оппозиционные партии «Гражданская платформа», «Третий путь» и «Новые левые» подписали коалиционное соглашение, сформировали большинство в сейме и утвердили кандидатуру своего лидера Дональда Туска на пост главы правительства.

Президент Польши Анджей Дуда привел к присяге Туска 13 декабря. Следом за ним к присяге были приведены министры нового правительства. В тот же день Туск, ставший премьер-министром Польши, поручил уволить руководителей всех пяти польских специальных служб. Об утверждении данного решения польский премьер сообщил 19 декабря.

20 декабря правительство Польши отстранило руководителей государственных СМИ, ранее находящихся под контролем PiS. В частности, министерство культуры и национального наследия Польши уволило руководителей государственного новостного агентства PAP и телеканала TVP, а также Польского радио. Отмечалось, что обоснованность такого действия была обусловлена необходимостью восстановления правопорядка, беспристрастности и надежности СМИ.

Экс-глава МВД страны Мариуш Каминьский и его бывший заместитель Мачей Вонсик в 2015 году были признаны виновными в совершенных в 2007 году махинациях с земельными участками и коррупции, однако в том же году Дуда их амнистировал.

В конце 2023 года по тому же делу они были приговорены к двум годам заключения каждый и лишены депутатского статуса, их задержали 9 января. Окружной суд Варшавы выдал ордера на их арест.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024