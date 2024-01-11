В Варшаве оппозиционная партия PiS провела массовую акцию протеста

Крупнейшая польская оппозиционная партия «Право и справедливость» (PiS) провела в Варшаве массовую акцию протеста. Об этом сообщила 11 января Financial Times.

Организатором протестной демонстрации выступил лидер партии PiS Ярослав Качиньский — соперник премьер-министра Дональда Туска, вступившего в должность всего месяц назад. Оппозиция пытается таким образом помешать премьеру провести реформы и демонтировать государственный аппарат, который PiS строила на протяжении последних восьми лет, пишет газета.

«Они намерены разрушить или захватить все институты и в конечном итоге разрушить офис президента — и мы не можем этого допустить», — приводит издание обращение Качиньского к демонстрантам.

Он добавил, что коалиционное правительство Туска «нарушает верховенство закона» и «нарушает Конституцию». На акции протеста, по данным FT, пришло около 35 тыс. человек.

Кроме того, в числе прочих целей акции, было требование освободить из тюрьмы ранее задержанных экс-главу МВД страны Мариуша Каминьского и его заместителя Мачея Вонсика.

В этот же день стало известно, что президент Польши Анджей Дуда объявил о своем решении вновь запустить процедуру помилования в отношении Каминьского и Вонсика. Он обратился в Генпрокуратуру Польши, попросив освободить задержанных. Поляков, принимавших участие в демонстрациях в поддержку Каминьского и Вонсика, он призвал к сдержанности.

О планах провести массовую антиправительственную акцию в Варшаве стало известно ранее, 10 января. Тогда в PiS сообщали, что главными целями протестов станут возвращение власти партией и восстановление действия Конституции в стране, нормы которой, по их мнению, перестали исполняться из-за действующих властей республики.

В октябре парламентские выборы в Польше выиграла партия «Право и справедливость» с результатом 35,38%. При этом вошедшие в новый парламент оппозиционные партии «Гражданская платформа», «Третий путь» и «Новые левые» подписали коалиционное соглашение, сформировали большинство в сейме и утвердили кандидатуру своего лидера Дональда Туска на пост главы правительства.

Президент Польши Анджей Дуда привел к присяге Туска 13 декабря. Следом за ним к присяге были приведены министры нового правительства. В тот же день Туск, ставший премьер-министром Польши, поручил уволить руководителей всех пяти польских специальных служб. Об утверждении данного решения польский премьер сообщил 19 декабря.

20 декабря правительство Польши отстранило руководителей государственных СМИ, ранее находящихся под контролем PiS. В частности, министерство культуры и национального наследия Польши уволило руководителей государственного новостного агентства PAP и телеканала TVP, а также Польского радио. Отмечалось, что обоснованность такого действия была обусловлена необходимостью восстановления правопорядка, беспристрастности и надежности СМИ.

Экс-глава МВД страны Мариуш Каминьский и его бывший заместитель Мачей Вонсик в 2015 году были признаны виновными в совершенных в 2007 году махинациях с земельными участками и коррупции, однако в том же году Дуда их амнистировал.

В конце 2023 года по тому же делу они были приговорены к двум годам заключения каждый и лишены депутатского статуса, их задержали 9 января. Окружной суд Варшавы выдал ордера на их арест.