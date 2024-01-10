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СМИ заявили о задержании бывшего главы МВД Польши в президентском дворце в Варшаве

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Фото: PAP/Leszek Szymański
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Экс-глава МВД Польши Мариуш Каминьский и его бывший заместитель Мачей Вонсик были задержаны в президентском дворце в Варшаве. Об этом во вторник, 9 января, сообщает RMF24.

Каминьский и Вонсик присутствовали в президентском дворце на церемонии назначения советников президента Анджея Дуды по его приглашению. Издание отмечает, что они были удивлены случившемуся, но сопротивление не оказывали.

Бывший глава МВД и его заместитель были признаны виновными в превышении полномочий — их обвиняют в махинациях с земельными участками и коррупции в 2007 году. В 2015-м Дуда амнистировал обоих. Однако в конце 2023 года по тому же делу они были приговорены к двум годам заключения каждый и лишены депутатского статуса.

8 января 2024 года окружной суд Варшавы выдал ордера на их арест.

«Задержаны в соответствии с постановлением суда», — написал в соцсети X заместитель министра внутренних дел Чеслав Мрочек.

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Ранее, 19 декабря, премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил об утвержденных отставках руководителей всех спецслужб страны и назначении новых. 20 декабря новое правительство отстранило руководителей государственных СМИ.

Радикальные кадровые перемены в польских ведомствах начались 13 декабря, когда президент Польши Анджей Дуда привел к присяге премьер-министра Дональда Туска. За ним к присяге были приведены министры нового правительства. В тот же день Туск поручил уволить руководителей всех пяти польских специальных служб.

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