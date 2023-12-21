Польше всех надо: Дуда обвинил Туска в нарушении конституции

Политическая напряженность в Польше будет только нарастать, поскольку «Право и Справедливость», утратившая статус правящей партии, продолжит противостоять кабмину Туска , считают эксперты. Протесты, которые прошли накануне в польских городах после увольнения новым правительством руководителей государственных СМИ, — лишь реакция на более широкую кампанию Туска по демонтажу политического наследия «ПиС». Атмосфера политических скандалов в Польше, вероятно, будет только усиливаться, однако вряд ли это принесет какую-то выгоду России , считают политологи. Как Туск избавляется от политики прежних властей и с помощью чего «Право и справедливость» может этому противостоять — в материале «Известий» .

Из-за чего в Польше начался скандал

В Польше разгорается очередной политический скандал. Новое правительство, сформированное ранее находившимися в оппозиции «Гражданской коалицией», движением «Третий путь» и партией «Левые», по сути, приступило к ревизии решений и назначений партии «Право и справедливость» , которая утратила статус правящей по итогам парламентских выборов, прошедших в октябре.

20 декабря новый министр культуры страны Бартоломей Сенкевич уволил руководителей сразу нескольких государственных теле- и радиокомпаний : Польского телевидения (Telewizja Polska) и Польского агентства печати (PAP). Как пояснили в минкульте, решение связано с реализацией постановления «О восстановлении правопорядка, беспристрастности и надежности средств массовой информации и Польского агентства печати».

В настоящий момент в эфире новостного канала Польского телевидения транслируется телеканал tvp1, в сетке вещания которого в основном художественные фильмы. Кроме того, на момент подготовки материала недоступен новостной сайт «Польского телевидения».

Задача новых властей выглядит достаточно очевидной — отстранить от руководства государственными СМИ руководителей, назначенных на должности представителями прежних чиновников . Это вполне логично вызывает возражения со стороны «Права и Справедливости». Президент Польши Анджей Дуда назвал действия правительства Туска анархией, а само отстранение руководителей он считает нарушением конституции .

— Политическая цель не может служить оправданием для нарушения фундаментальных конституционных принципов, в том числе законности [в процессе принятия решений], — говорится на сайте канцелярии польского лидера.

Дуда утверждает, что действующее законодательство не предполагает наделение членов кабинета министров полномочиями по принятию кадровых решений в отношении руководства государственных СМИ, поскольку в 2016 году (тогда кабмин возглавлял ушедший в отставку Матеуш Моравецкий) они были переданы в ведение специального совета.

В итоге вечером 20 декабря вместо новостных эфиров поляки на «кнопке» новостного государственного канала, на котором информационные выпуски обычно сменяют один другой, увидели серый экран , говорят очевидцы. 21 декабря в эфире уже показывают кино и сериалы без новостных блоков.

«Право и справедливость» продолжает попытки сохранить возможность оказывать непосредственное влияние на политические процессы внутри Польши. Вечером 20 декабря партия призвала своих сторонников выйти на акции протеста в различных городах. В Варшаве сотни людей пришли к штаб-квартире Польского телевидения на улице Воронича, многие несли флаги и транспаранты с лозунгами «Мы не хотим ликвидации Польского телевидения». Также демонстрации были в Кракове, Жешуве и некоторых других городах .

Туск проводит ревизию власти

Решение о замене руководителей государственных СМИ можно рассматривать как звено в политике Туска если не по демонтажу политического наследия «Права и Справедливости», то по полной ревизии высших эшелонов власти. Так, в начале этой недели стало известно об отправке в отставку руководителей ключевых силовых структур страны .

— После дискуссии в коллегиуме по вопросам специальных служб и запросе мнения президента Польской республики я принял решение об увольнении руководителей Службы военной разведки, Центрального антикоррупционного бюро, Агентства внутренней безопасности, Агентства разведки и Службы военной контрразведки, — заявил Туск.

До этого стало известно о роспуске комиссии, которая занималась расследованием авиакатастрофы Ту-154 под Смоленском в 2010 году, когда погиб на тот момент президент Лех Качиньский и высшее руководство Польши . Работа этой комиссии была краеугольным камнем для «Права и Справедливости» в выстраивании политики в отношении России.

— Это конец лжи от лица польского правительства, конец тем тратам сотен миллионов злотых на деятельность, которая не имеет ничего общего с выяснением причин трагедии, а связана с политикой , — объяснил решение замминистра обороны Польши Цезарь Томчик.

Первые действия правительства Туска действительно указывают, что выбранная им стратегия — это целенаправленная долгосрочная политика, которая будет иметь форму постоянной борьбы и некоего перетягивания каната , говорит «Известиям» советник директора Российского института стратегических исследований Дмитрий Буневич.

— Такая ситуация уже была в истории Польши около 10 лет назад, когда премьер-министром был Туск, а президентом — ныне покойный Лех Качиньский. Страна жила в состоянии перманентного скандала между президентским и премьерским офисами. В текущей ситуации Дуда, конечно, будет сложным визави для Туска, но, думаю, до таких скандалов, как это было с Качиньским, вряд ли дойдет, — сказал Буневич.

Эксперт полагает, что ограничивающим фактором таких политических склок будет тот факт, что Дуда — достаточно молодой политик, который сохраняет политические амбиции в польской и, возможно, в общеевропейской политике . А потому формирование дисфункциональной политической системы, когда институт президента находится в состоянии конфликта с институтом правительства, вряд ли в интересах политика.

Как Дуда может мешать Туску

Политическая система Польши устроена так, что сама фигура Дуды сегодня становится ограничивающим фактором и для Туска.

— У нового правительства есть сдерживающий центр, потому что президент Дуда никуда не делся. И в ближайшее время до президентских выборов в Польше фактически будет двоевластие . Естественно, порывы Туска отомстить «Праву и Справедливости» будет гасить президент Дуда из этой самой «Права и Справедливости», — сказал «Известиям» доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев.

Польша — парламентская республика, в которой полномочия президента ограничены конституцией, по большей части, церемониальными функциями и в основном подписями на законодательных актах и при назначении министров. Однако по действующему законодательству глава государства наделен правом законодательной инициативы, а также правом вето. То есть Анджей Дуда может издавать различные нормативно-правовые акты: распоряжения, приказы и постановления. При этом многие документы, вышедшие из под пера президента, должны пройти процедуру контрсигнатуры, то есть заверения подписью премьер-министра.

По сути, из имеющихся в арсенале польского президента инструментов Дуда может использовать любые, в том числе и полулегальные, то есть затягивание подписания документов или же и вовсе применение права вето . В целом, функциональность такого подхода мы уже видели, когда Дуда фактически затянул утверждение состава нового кабмина, дав возможность сформировать правительство Матеушу Моравецкому, хотя изначально шансы на его одобрение со стороны парламента были близки к нулю.

В любом случае очевидно, что модель взаимодействия по линии президент — правительство — парламент вряд ли будет гладкой . И такая ситуация продлится до ближайших президентских выборов, которые по графику должны пройти в Польше в 2025 году.

Что это значит для России

Скажется подход Дональда Туска и на внешнеполитической линии Варшавы, однако это будет касаться больше европейского вектора Польши , поскольку консерваторы часто выступали с евроскептических позиций и вступали в противоречия с Брюсселем. Новое правительство явно наладит слегка охладившиеся отношения с Евросоюзом . Также можно полагать, что кабмин Дональда Туска будет еще более плотно координировать свои действия с администрацией США.

Косвенно на это указывает и стремление Вашингтона интенсифицировать отношения с Варшавой и даже желание превратить Польшу в лидера Евросоюза , о чем 21 декабря заявил заместитель госсекретаря США по европейским делам Джейм О’Брайен.

Подобные желания посылают сигналы об истинных намерениях США в европейском политическом пространстве: именно Польша стала главным непримиримым оппонентом России в ЕС, а также оказалась в авангарде усилий по поддержке киевского режима. Очевидно, такая готовность (в отличие от Германии и Франции, в которых проявляется все больше сомнений относительно будущего Украины) на руку США. Антироссийская политика же в этом контексте становится фактором консолидации польской политической элиты.

— Линия на конфронтацию с Россией — одна из немногих тем, которая объединяет польские элиты. Это может быть разный накал страстей, разная риторика, но и для польских либералов, и для польских консерваторов Россия — антагонист . С точки зрения российских интересов, было бы хорошо, чтобы польские политики занялись своими внутренними делами и меньше вредили нашим интересам, меньше бы задействовали свои ресурсы в плане поддержки Украины, но я бы на это особо не рассчитывал, — сказал Дмитрий Буневич.