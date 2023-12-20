Новое правительство Польши отстранило руководителей государственных СМИ

Министерство культуры и национального наследия Польши уволило руководителей государственного новостного агентства PAP и телеканала TVP, а также Польского радио. Об этом в среду, 20 декабря, сообщает пресс-служба министерства.

Отмечается, что обоснованность такого действия была обусловлена необходимостью восстановления правопорядка, беспристрастности и надежности средств массовой информации (СМИ). Кроме того, в пресс-службе добавили, что были назначены «новые наблюдательные советы, которые назначат новые правления общественных» СМИ.

Ранее, 19 декабря, премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил об утвержденных отставках руководителей всех спецслужб страны, а также о назначении новых. До этого, 13 декабря, президент Польши Анджей Дуда привел к присяге Туска. Следом за ним к присяге были приведены министры нового правительства. В тот же день Туск принял решение и поручил уволить руководителей всех пяти польских специальных служб.

В октябре парламентские выборы в Польше выиграла партия «Право и справедливость» с результатом 35,38%. При этом вошедшие в новый парламент оппозиционные партии «Гражданская платформа», «Третий путь» и «Новые левые» подписали коалиционное соглашение, сформировали большинство в сейме и утвердили кандидатуру своего лидера Туска на пост главы правительства.

Однако 13 ноября Дуда назначил на должность премьер-министра Матеуша Моравецкого, который возглавлял кабмин республики с 2017 года. Глава государства поручил сформировать правительство ему. 27 ноября в Польше прошла церемония приведения правительства Моравецкого к присяге.

11 декабря депутаты польского сейма вынесли вотум недоверия правительству Моравецкого, а днем позже — вотум доверия правительству Туска, который поддержали все оппозиционные партии сейма — «Гражданская платформа», «Третий путь» и «Новые левые», против высказались до недавнего правящая партия «Право и справедливость» и ультраправое объединение «Конфедерация».