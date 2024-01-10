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СМИ Польши сообщили о планах местной оппозиции организовать массовые протесты

ONET: польская оппозиция 11 января проведет массовые акции протеста в Варшаве
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Mateusz Slodkowski
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Крупнейшая польская оппозиционная партия «Право и справедливость» (PiS) планирует организовать в Варшаве в четверг, 11 января, массовую протестную демонстрацию. Об этом 10 января сообщил польский портал ONET со ссылкой на представителей партии.

«Право и справедливость» сплачивает ряды и мобилизует как своих активистов, так и сторонников по всей стране. Стратегия партии Ярослава Качиньского на ближайшие недели будет в основном одной: вывести тысячи людей на улицы и организовать протесты по всей стране», — говорится в сообщении.

При этом собеседники портала из высшего руководства PiS заявили, что главными целями протестов станут возвращение власти партией и восстановление действия конституции в стране, нормы которой, по их мнению, перестали исполняться из-за действующих властей республики.

ONET также уточняет, что «Право и справедливость» рассчитывает организовать в Польше крупнейшие после 1989 года уличные протесты.

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В октябре парламентские выборы в Польше выиграла партия «Право и справедливость» с результатом 35,38%. При этом вошедшие в новый парламент оппозиционные партии «Гражданская платформа», «Третий путь» и «Новые левые» подписали коалиционное соглашение, сформировали большинство в сейме и утвердили кандидатуру своего лидера Дональда Туска на пост главы правительства.

Президент Польши Анджей Дуда привел к присяге Туска 13 декабря. Следом за ним к присяге были приведены министры нового правительства. В тот же день Туск, ставший премьер-министром Польши, поручил уволить руководителей всех пяти польских специальных служб. Об утверждении данного решения польский премьер сообщил 19 декабря.

20 декабря правительство Польши отстранило руководителей государственных СМИ, ранее находящихся под контролем PiS. В частности, министерство культуры и национального наследия Польши уволило руководителей государственного новостного агентства PAP и телеканала TVP, а также Польского радио. Отмечалось, что обоснованность такого действия была обусловлена необходимостью восстановления правопорядка, беспристрастности и надежности СМИ.

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