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Туск заявил о подаче заявлений в прокуратуру из-за блокировки партией PiS СМИ

Туск: мы подали заявления на коллег из PiS, блокирующих государственные СМИ
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Фото: Global Look Press/Damian Burzykowski
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Депутаты парламента Польши от новой правящей коалиции подали заявления в прокуратуру в отношении своих коллег, которые уже вторую неделю блокируют государственные СМИ, не давая им перейти под контрольной действующих властей. Об этом на пресс-конференции в среду, 27 декабря, сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск после заседания правительства.

Так, депутаты ранее правящей партии «Право и справедливость» (PiS) заблокировали здания Польского телевидения, Польского радио и информагентства РАР.

Дональд Туск, оценивая действия депутатов PiS, подчеркнул, что «они больше всего боятся объективных СМИ».

«Бардак, который устроила партия PiS, требует нового закона. Мы подали заявления в прокуратуру на силовые незаконные действия», — заявил Туск, чьи слова приводит портал Wiadomości.

Он также заверил журналистов в своей готовности создать новый закон, который позволит представителям всех партий иметь доступ к общественным СМИ.

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20 декабря правительство Польши отстранило руководителей государственных СМИ, ранее находящихся под контролем PiS. В частности, министерство культуры и национального наследия Польши уволило руководителей государственного новостного агентства PAP и телеканала TVP, а также Польского радио. Отмечалось, что обоснованность такого действия была обусловлена необходимостью восстановления правопорядка, беспристрастности и надежности СМИ.

За день до этого Туск сообщил об утвержденных отставках руководителей всех спецслужб страны, а также о назначении новых.

Президент Польши Анджей Дуда привел к присяге Туска 13 декабря. Следом за ним к присяге были приведены министры нового правительства. В тот же день Туск принял решение и поручил уволить руководителей всех пяти польских специальных служб.

В октябре парламентские выборы в Польше выиграла партия «Право и справедливость» с результатом 35,38%. При этом вошедшие в новый парламент оппозиционные партии «Гражданская платформа», «Третий путь» и «Новые левые» подписали коалиционное соглашение, сформировали большинство в сейме и утвердили кандидатуру своего лидера Туска на пост главы правительства.

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