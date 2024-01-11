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Дуда решил вновь помиловать экс-главу МВД Польши и его заместителя

RP: Дуда решил вновь помиловать экс-главу МВД Польши и его заместителя
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Фото: Global Look Press/Polska Agencja Prasowa/Leszek SzymaÅ„ski
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Президент Польши Анджей Дуда объявил о своем решении вновь запустить процедуру помилования в отношении экс-главы МВД страны Мариуша Каминьского и его бывшего заместителя Мачея Вонсика. Об этом сообщила 11 января газета RP.

По словам Дуды, процедура запущена, а его решение «полностью соответствует конституции и стандартам».

Также польский президент обратился в Генпрокуратуру Польши, попросив освободить задержанных. Поляков, принимавших участие в демонстрациях в поддержку Каминьского и Вонсика, он призвал к сдержанности.

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Каминьский и Вонсик в 2015 году были признаны виновными в совершенных в 2007 году махинациях с земельными участками и коррупции, однако в том же году Дуда их амнистировал.

В конце 2023 года по тому же делу они были приговорены к двум годам заключения каждый и лишены депутатского статуса, их задержали 9 января. Окружной суд Варшавы выдал ордера на их арест.

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