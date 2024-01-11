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Нетаньяху назвал обвинения ЮАР в адрес Израиля в геноциде ложными

Нетаньяху: Израиль будет бороться с терроризмом, обвинения ЮАР в геноциде ложны
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Фото: REUTERS/Pool/MENAHEM KAHANA
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 11 января отверг и назвал ложными обвинения со стороны Южно-Африканской Республики (ЮАР) в геноциде в секторе Газа.

«Мы боремся с террористами и боремся с ложью. Сегодня мы снова увидели «перевернутый мир» — государство Израиль обвиняется в геноциде, в то время как оно борется с геноцидом. Израиль борется с террористами-убийцами, которые совершили ужасные преступления против человечества», — приводит слова главы правительства сайт канцелярии.

По словам премьера, еврейский народ потерпел «самое ужасное преступление со времен Холокоста», подвергнувшись атакам палестинского движения ХАМАС. Действия властей ЮАР, подавших иск против Израиля о нарушении конвенции о геноциде в Международный суд ООН в Гааге, Нетаньяху назвал лицемерными.

«Лицемерие ЮАР вопиет до небес. Где была ЮАР, когда миллионы людей убивали и выгоняли из домов в Сирии и Йемене? И кто это делал? Партнеры ХАМАС. Это перевернутый мир. Где вы были?» — добавил он.

Ранее в этот день представитель делегации ЮАР адвокат Воган Лоу заявил, что суд ООН должен обязать Израиль немедленно прекратить операцию в секторе Газа. По его словам, это единственный способ обеспечить гуманитарный ответ и избежать новых смертей и разрушений.

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Слушания по иску ЮАР против Израиля о нарушении Конвенции о геноциде в секторе Газа проходят 11–12 января. В четверг выступила делегация ЮАР, а в пятницу Израилю дадут возможность предоставить ответ на обвинения.

ЮАР обратилась в Международный суд ООН в Гааге 30 декабря 2023 года с просьбой вынести постановление, что Израиль нарушил обязательства по Конвенции о геноциде 1948 года своими действиями в секторе Газа.

По мнению африканской страны, шаги Израиля носят характер геноцида, так как совершаются с целью «уничтожить палестинцев в секторе Газа как часть более широкой палестинской национальной, расовой и этнической группы».

В ответ на это 31 декабря Нетаньяху назвал заявления руководства ЮАР лживыми разглагольствованиями и пустой болтовней.

После этого, 4 января, в госдепе США заявили об отказе считать действия Израиля в Газе геноцидом. 9 января госсекретарь Энтони Блинкен назвал обвинения в сторону Израиля беспочвенными и выразил мнение, что иск ЮАР «отвлекает внимание» мирового сообщества от урегулирования палестино-израильского конфликта.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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