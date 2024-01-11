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ЮАР выступила с требованием к суду ООН запретить Израилю операцию в секторе Газа

ЮАР: суд ООН должен обязать Израиль немедленно прекратить операцию в секторе Газа
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Фото: Global Look Press/Rizek Abdeljawad
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Делегация Южно-Африканской Республики (ЮАР) считает, что суд ООН должен обязать Израиль немедленно прекратить операцию в секторе Газа. Об этом 11 января заявила в обращении к международному суду ООН представитель делегации ЮАР адвокат Воган Лоу.

Он указал что в последние дни представители многих стран и международных организаций, в том числе и ООН, заявляли о необходимости прекращения вооруженного конфликта, так как палестинцам «грозит смерть от продолжающихся бомбардировок и обстрелов, голода и болезней» и ничто, кроме постановления этого суда, не остановит конфликт.

«И именно поэтому ЮАР обратилась к суду ООН с просьбой обязать Израиль прекратить военную операцию в секторе Газа. Это единственный способ обеспечить гуманитарный ответ и избежать новых смертей и разрушений», — подчеркнул Лоу в ходе выступления, трансляцию которого велась южноафриканским изданием SABS News на Youtube.

Также в ходе слушания еще один представитель ЮАР адвокат Блинне Ни Гралай заявила о срочной необходимости мер против Израиля для защиты жителей анклава от непоправимого ущерба.

«Генсек ООН описывает ситуацию в Газе как кризис человечества, ад на земле, кровавую баню... Целое население Газы лишено всего самого необходимого для выживания», — сказала адвокат.

Также она рассказала, что ежедневно более 10 палестинским детям ампутируют одну или обе ноги, многим без анестезии, в результате бомбардировок со стороны Израиля. Ни Гралай добавила, что из-за ударов Израиля наносится ущерб более чем 3 тыс. домов в Газе ежедневно.

Слушания по иску ЮАР против Израиля о нарушении Конвенции о геноциде в секторе Газа пройдут 11–12 января. В четверг выступает делегация ЮАР, а в пятницу, 12 января, Израилю дадут возможность предоставить ответ на обвинения.

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ЮАР обратилась в Международный суд ООН в Гааге 30 декабря 2023 года с просьбой вынести постановление, что Израиль нарушил обязательства по Конвенции о геноциде 1948 года своими действиями в секторе Газа.

По мнению африканской страны, они носят характер геноцида, так как совершаются с целью «уничтожить палестинцев в секторе Газа как часть более широкой палестинской национальной, расовой и этнической группы».

В ответ на это 31 декабря премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал заявления руководства ЮАР лживыми разглагольствованиями и пустой болтовней. По его словам, напротив, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) «действует максимально морально».

После этого, 4 января 2024 года, в Госдепе США заявили о своем отказе считать действия Израиля в секторе Газа геноцидом. 9 января госсекретарь Энтони Блинкен назвал обвинения в сторону Израиля беспочвенными и выразил мнение, что иск ЮАР «отвлекает внимание» мирового сообщества от урегулирования палестино-израильского конфликта.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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