Остробюджетный сериал: есть ли риски в превышении плана по дефициту казны

Дефицит бюджета в 2023 году превысил заложенный в план почти на 10% и составил 3,2 трлн рублей, следует из предварительной оценки Минфина. При этом по отношению к ВВП показатель ниже прогноза — 1,9% вместо 2%. Впрочем, в декабре власти ожидали еще более низких значений — 1,5%. Эксперты объясняют рост недостачи авансированием госконтрактов в декабре, сокращением нефтегазовых доходов и увеличением трат на скрытые статьи. По их мнению, активное расходование средств разгоняет инфляцию, но при этом поддерживает экономику. По итогам прошлого года она выросла, по оценкам Минэка, на 3,5%.

Почему дефицит бюджета превысил план

По предварительной оценке Минфина, объем доходов федерального бюджета в 2023-м составил 29,12 трлн рублей — на 4,7% выше показателя за 2022-й. Расходы превысили значение предыдущего года только на 4% и достигли 32,36 трлн. Таким образом за январь-декабрь 2023-го сложился дефицит в 3,24 трлн. Об этом говорится в сообщении ведомства, которое поступило в редакцию «Известий».

В законе о бюджете на 2023 год прогнозировалась недостача на 0,3 трлн меньше — 2,93 трлн. Впрочем в отношении к ВВП цифра оказалась лучше плана: власти ожидали дефицит в 2% ВВП, а вышло 1,9%.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В конце декабря глава Минфина Антон Силуанов заявил, что министерство ожидает недостачу бюджета в номинальном выражении на уровне плановых значений, а в соотношении к ВВП ниже прогноза.

— Общие параметры в номинальном выражении дефицита 2,9 трлн рублей остались практически неизменными, то есть мы ожидаем сохранение этого показателя. В процентном отношении к ВВП, конечно, будет меньше, чем 2%. Мы сейчас ожидаем дефицит около 1,5%, — говорил он в интервью России 24.





При этом министр отметил, что финальная оценка будет зависеть от объема ВВП. Макропрогноз на 2023-й несколько раз меняли — изначально Минэк говорил о спаде экономики на 2,7%, а последняя оценка предполагает уже рост на 3,5%. 11 января этого года президент РФ Владимир Путин на встрече с предпринимателями заявил, что ВВП России по итогам 2023-го может превысить 4%.

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с предпринимателями Дальневосточного федерального округа Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Помимо дефицита, основные параметры казны также оказались выше плана. Так, в закон о бюджете закладывали 26,13 трлн доходов, то есть на 3 трлн меньше итога. Рост обеспечили ненефтегазовые поступления, которые за счет НДС и налога на прибыль превысили прогноз на 18% и составили 20,3 трлн.

Сырьевые же доходы оказались лишь на 1% ниже изначальной оценки и составили 8,8 трлн. По отношению к предыдущему году они сократились на 24%. Минфин объясняет эту разницу высокой базой сравнения 2022-го, снижением цен на нефть в начале 2023-го и уменьшением объемов экспорта газа.

Расходы, в свою очередь, превысили план на 3,3 трлн. Минфин не раскрывает получателей дополнительных бюджетных средств. В законе о казне ключевыми направлениями трат власти обозначили соцподдержку, оборону и нацбезопасность, а также экономику.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Как дефицит казны влияет на экономику

В конце 2022 года были приняты решения, которые резко нарастили объем расходов в 2023-м — это значительно увеличило дефицит казны, отметил директор Центра региональной политики ИПЭИ РАНХиГС Владимир Климанов. В частности, отдельным производителям товаров начислили авансы, а также — был направлен крупный трансферт в бюджет обновляемого Социального фонда, добавил он.

— Вероятно, дефицит бюджета РФ превысил плановые показатели из-за сокращения нефтегазовых доходов, традиционного роста плановых расходов в декабре и возможного увеличения скрытых статей трат, — считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Большая часть бюджетных средств направлялась на исполнение социальных обязательств, а также на обеспечение безопасности страны, подчеркнула доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили. Она добавила: при этом второе направление имеет в том числе инвестиционную составляющую, поскольку предприятия ОПК стимулируют развитие ряда смежных отраслей — от добычи ископаемых до предоставления отдельных услуг.

Активное расходование бюджетных средств в инвестиционных целях ведет к ускорению экономического роста в стране, добавил Владимир Чернов. А траты на соцполитику, в том числе повышение МРОТ, пенсий, льгот положительно сказывается на реальных доходах населения. А значит в перспективе увеличивают объемы розничных продаж и, как следствие, ВВП, подчеркнул он. Эксперт добавит: однако при этом немного разгоняется инфляция.

Фото: РИА Новости/Павел Львов

— В мировой практике недостача казны в интервале 2-2,5% от ВВП считается приемлемой. Умеренный дефицит иногда имеет и некоторые позитивные составляющие. За последние десятилетия в России были периоды, когда бюджет сводился с недостачей, однако это не мешало поступательному развитию, — оценил доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

Основной источник покрытия дефицита бюджета — государственный внутренний долг, который, по данным Минфина, вырос с 18,8 трлн в январе до 20,7 трлн в декабре. Однако в целом уровень недостачи и обязательств не несет существенных рисков для экономики, считает Мери Валишвили из РЭУ им. Г. В. Плеханова. По ее словам, дефицит в пределах 2% и госдолг в 17% ВВП — одни из минимальных значений среди множества государств.