Дорого в учении: вузы готовятся увеличить стоимость платного образования на 10-12%

Высшие учебные заведения анонсировали увеличение стоимости платного образования на 2024/25 учебный год на 10–12% . Об этом «Известиям» рассказали в Ассоциации негосударственных вузов РФ и подтвердили в руководстве нескольких образовательных учреждений. При этом в 2023/24 учебном году стоимость образования увеличилась на 5–25%. Новый рост обусловлен повышением стоимости оборудования для обучения, подорожанием услуг ЖКХ , которого не было в прошлом году, и другими факторами. Больше всего вырастут в цене обучение специалистов в строительстве, энергетике и IТ .

Приходится брать кредиты

В России грядет новое повышение стоимости получения высшего образования на платной основе. В новом учебном году — с 2024 по 2025 год — оно может подорожать на 10 — 12%. Об этом «Известиям» сообщил президент Ассоциации негосударственных вузов РФ, ректор Российского нового университета Владимир Зернов.

— На повышение стоимости обучения будет влиять целый ряд причин. Во-первых, это увеличение затрат вузов на оборудование и программное обеспечение , так как импортные поставщики уходят с рынка, а заменить их особо некем. Конечно, есть отечественные разработки, но, чтобы их внедрить в образование, нужны деньги . Во-вторых, свою роль сыграет существенное увеличение цен на услуги ЖКХ, которые не повышались в 2023 году, и электроэнергию . В-третьих, учебным заведениями н еобходимо будет компенсировать рост зарплат педагогам-специалистам , — пояснил Владимир Зернов.

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

По его словам, особенно тяжело в этой ситуации придется негосударственным образовательным учреждениям, которые сегодня буквально сводят концы с концами . Причем если раньше они могли брать кредиты, то сегодня банки сильно увеличили ставки, а жить на заемные средства становится рискованно .

— Вряд ли вузам дополнительные средства выделит Министерство образования . Скорее всего, им самим придется искать выход из этой ситуации. Это будет повышение стоимости обучения. По нашим оценкам, оно произойдет в пределах 10–12% , — заявил представитель образовательных организаций.

С этим мнением согласны в государственных и коммерческих учебных заведениях, с представителями которых пообщались «Известия».

— Действительно, стоимость обучения в 2024 году вырастет, так как происходит увеличение затрат вузов на реализацию образовательных программ. Мы также планируем повысить стоимость в среднем на 10% по университету в целом, — рассказала начальник управления приемной комиссии РЭУ им. Г.В. Плеханова Аюрика Батуева.

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По ее словам, на программы инженерно-технического профиля, а также связанные с информационными технологиями рост составит в среднем от 5 до 8% , на специальности гуманитарного и социально-экономического профиля — от 8 до 15% .

— В РУДН более 400 образовательных программ, и стоимость обучения на каждой определяется ежегодно. Сумма может оставаться неизменной, а может быть увеличена в среднем на 10–15% . Итоговая стоимость обучения в РУДН на 2024/25 учебный год будет утверждаться в конце апреля , — сообщили в пресс-службе вуза.

Там также отметили, что на определение стоимости по каждой программе влияет множество факторов, среди них норматив затрат на оказание образовательных услуг, а также средняя цена аналогичных программ по региону .

Управляющий директор Московского технологического института (МТИ) Андрей Рачинский сообщил «Известиям», что формирование стоимости образовательных программ — сложный процесс, который должен учитывать множество факторов. Прежде всего это форма обучения, расходы вуза на образовательные процессы и спрос на направление .

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

— Наиболее дорогие программы сегодня — это обучение техническим профессиям в очном формате. Это строительство, энергетика и IT . С учетом реалий постоянно меняющегося мира стоимость подготовки таких специалистов будет постоянно расти, так как растет стоимость преподавателей-экспертов, лабораторий и материально-технического оснащения , что является ключевым для получения качественного образования, — пояснил представитель вуза.

По его словам, в новом учебном году МТИ будет стараться держать некий баланс между ценой и качеством, ориентируясь на рынок труда. По нашим прогнозам, в 2024 году стоимость образования вырастет, но незначительно, в пределах уровня инфляции, сообщил Андрей Рачинский.

Ректор университета «Синергия» Артем Васильев сообщил «Известиям», что в среднем стоимость образования увеличится до 10% по сравнению с 2023 годом .

— В системе среднего профессионального образования рост, скорее всего, будет в пределах 10%, так как данные программы требуют большого объема закупок для проведения практических занятий. Если смотреть на высшее образование, то тут самые дорогие образовательные программы: дизайн, востоковедение, африканистика и IT. По этим программам, скорее всего, рост составит до 5%. А вот по классическим и самым популярным программам рост возможен и до 10% , — пояснил Артем Васильев.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По его словам, в среднем по университету рост цен составит в пределах 5% .

Также «Известия» направили запросы ведущие вузы России с просьбой прокомментировать ситуацию с повышением цен по их специализациям. В том числе в Высшую школу экономики, МГУ, РАНХиГС, МГЛУ, Российский государственный аграрный университет — МСХА имени К. А. Тимирязева, МИФИ и другие.

Кроме того, «Известия» попросили прокомментировать ситуацию с ценами Министерство науки и высшего образования. Еще в 2020 году ведомство пыталось регулировать стоимость обучения своими рекомендациями вузам о необходимости не поднимать плату . Однако стоимость продолжает расти.

Как сообщали «Известия», в 2023 году рост составил от 5 до 25% в зависимости от места обучения. Дороже всего учиться в МГИМО — там средняя стоимость курса составляет 700–800 тыс. рублей . А по программам «Международные финансы и управление инвестициями» и «Международная экономика и финансы» превышает 1 млн .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин

Обучение на факультете международного бизнеса в Высшей школе экономики обойдется 1 млн в год . За самую недорогую программу бакалавриата — «Правовое сопровождение бизнеса» придется заплатить 320 тыс. рублей .

Нужны меры поддержки

Первый зампред комитета ГД по высшему образованию Владимир Сипягин заявил «Известиям», что рост стоимости высшего образования неизбежен .

— Это произойдет по причине очень многих факторов, в числе которых и необходимость модернизации материально-технической базы учебных заведений, и повышение зарплат педагогам, и рост затрат на коммунальные услуги . Поэтому, на наш взгляд, необходимо принимать меры, которые снизят финансовую нагрузку на студентов . Например, можно субсидировать ежегодный рост стоимости обучения для студента, если он учится по одной из стратегически важных для государства программ , список которых должно определить правительство, — пояснил депутат.

По его словам, еще одна форма — расширение программ целевого набора , когда работодатель оплачивает обучение своего будущего сотрудника, который взамен обязан будет отработать в компании или на предприятии определенный срок.

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

— Третий способ — поощрение налоговыми льготами компаний, которые согласятся спонсировать образование талантливых молодых людей — участников конкурсов и олимпиад . Также необходимо развитие кредитных образовательных программ по принципу «учись сейчас — плати потом» . То есть когда кредит гасится из будущей зарплаты, которую выпускник получит благодаря своему новому образованию, — пояснил Владимир Сипягин.

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова считает, что всё образование в России должно быть бесплатным.

— Но если в правительстве не готовы пока к столь кардинальным переменам, то как вариант, учитывая рост цен, можно рассмотреть увеличение бюджетных мест по специальностям, в которых заинтересовано государство. Сейчас и так очень многие семьи берут кредиты на учебу детей . Эти долги выплачиваются потом годами. Поэтому однозначно нужны новые меры поддержки, — пояснила парламентарий.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов