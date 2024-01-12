Дорого в учении: вузы готовятся увеличить стоимость платного образования на 10-12%
Высшие учебные заведения анонсировали увеличение стоимости платного образования на 2024/25 учебный год на 10–12%. Об этом «Известиям» рассказали в Ассоциации негосударственных вузов РФ и подтвердили в руководстве нескольких образовательных учреждений. При этом в 2023/24 учебном году стоимость образования увеличилась на 5–25%. Новый рост обусловлен повышением стоимости оборудования для обучения, подорожанием услуг ЖКХ, которого не было в прошлом году, и другими факторами. Больше всего вырастут в цене обучение специалистов в строительстве, энергетике и IТ.
Приходится брать кредиты
В России грядет новое повышение стоимости получения высшего образования на платной основе. В новом учебном году — с 2024 по 2025 год — оно может подорожать на 10 — 12%. Об этом «Известиям» сообщил президент Ассоциации негосударственных вузов РФ, ректор Российского нового университета Владимир Зернов.
— На повышение стоимости обучения будет влиять целый ряд причин. Во-первых, это увеличение затрат вузов на оборудование и программное обеспечение, так как импортные поставщики уходят с рынка, а заменить их особо некем. Конечно, есть отечественные разработки, но, чтобы их внедрить в образование, нужны деньги. Во-вторых, свою роль сыграет существенное увеличение цен на услуги ЖКХ, которые не повышались в 2023 году, и электроэнергию. В-третьих, учебным заведениями необходимо будет компенсировать рост зарплат педагогам-специалистам, — пояснил Владимир Зернов.
По его словам, особенно тяжело в этой ситуации придется негосударственным образовательным учреждениям, которые сегодня буквально сводят концы с концами. Причем если раньше они могли брать кредиты, то сегодня банки сильно увеличили ставки, а жить на заемные средства становится рискованно.
— Вряд ли вузам дополнительные средства выделит Министерство образования. Скорее всего, им самим придется искать выход из этой ситуации. Это будет повышение стоимости обучения. По нашим оценкам, оно произойдет в пределах 10–12%, — заявил представитель образовательных организаций.
С этим мнением согласны в государственных и коммерческих учебных заведениях, с представителями которых пообщались «Известия».
— Действительно, стоимость обучения в 2024 году вырастет, так как происходит увеличение затрат вузов на реализацию образовательных программ. Мы также планируем повысить стоимость в среднем на 10% по университету в целом, — рассказала начальник управления приемной комиссии РЭУ им. Г.В. Плеханова Аюрика Батуева.
По ее словам, на программы инженерно-технического профиля, а также связанные с информационными технологиями рост составит в среднем от 5 до 8%, на специальности гуманитарного и социально-экономического профиля — от 8 до 15%.
— В РУДН более 400 образовательных программ, и стоимость обучения на каждой определяется ежегодно. Сумма может оставаться неизменной, а может быть увеличена в среднем на 10–15%. Итоговая стоимость обучения в РУДН на 2024/25 учебный год будет утверждаться в конце апреля, — сообщили в пресс-службе вуза.
Там также отметили, что на определение стоимости по каждой программе влияет множество факторов, среди них норматив затрат на оказание образовательных услуг, а также средняя цена аналогичных программ по региону.
Управляющий директор Московского технологического института (МТИ) Андрей Рачинский сообщил «Известиям», что формирование стоимости образовательных программ — сложный процесс, который должен учитывать множество факторов. Прежде всего это форма обучения, расходы вуза на образовательные процессы и спрос на направление.
— Наиболее дорогие программы сегодня — это обучение техническим профессиям в очном формате. Это строительство, энергетика и IT. С учетом реалий постоянно меняющегося мира стоимость подготовки таких специалистов будет постоянно расти, так как растет стоимость преподавателей-экспертов, лабораторий и материально-технического оснащения, что является ключевым для получения качественного образования, — пояснил представитель вуза.
По его словам, в новом учебном году МТИ будет стараться держать некий баланс между ценой и качеством, ориентируясь на рынок труда. По нашим прогнозам, в 2024 году стоимость образования вырастет, но незначительно, в пределах уровня инфляции, сообщил Андрей Рачинский.
Ректор университета «Синергия» Артем Васильев сообщил «Известиям», что в среднем стоимость образования увеличится до 10% по сравнению с 2023 годом.
— В системе среднего профессионального образования рост, скорее всего, будет в пределах 10%, так как данные программы требуют большого объема закупок для проведения практических занятий. Если смотреть на высшее образование, то тут самые дорогие образовательные программы: дизайн, востоковедение, африканистика и IT. По этим программам, скорее всего, рост составит до 5%. А вот по классическим и самым популярным программам рост возможен и до 10%, — пояснил Артем Васильев.
По его словам, в среднем по университету рост цен составит в пределах 5%.
Также «Известия» направили запросы ведущие вузы России с просьбой прокомментировать ситуацию с повышением цен по их специализациям. В том числе в Высшую школу экономики, МГУ, РАНХиГС, МГЛУ, Российский государственный аграрный университет — МСХА имени К. А. Тимирязева, МИФИ и другие.
Кроме того, «Известия» попросили прокомментировать ситуацию с ценами Министерство науки и высшего образования. Еще в 2020 году ведомство пыталось регулировать стоимость обучения своими рекомендациями вузам о необходимости не поднимать плату. Однако стоимость продолжает расти.
Как сообщали «Известия», в 2023 году рост составил от 5 до 25% в зависимости от места обучения. Дороже всего учиться в МГИМО — там средняя стоимость курса составляет 700–800 тыс. рублей. А по программам «Международные финансы и управление инвестициями» и «Международная экономика и финансы» превышает 1 млн.
Обучение на факультете международного бизнеса в Высшей школе экономики обойдется 1 млн в год. За самую недорогую программу бакалавриата — «Правовое сопровождение бизнеса» придется заплатить 320 тыс. рублей.
Нужны меры поддержки
Первый зампред комитета ГД по высшему образованию Владимир Сипягин заявил «Известиям», что рост стоимости высшего образования неизбежен.
— Это произойдет по причине очень многих факторов, в числе которых и необходимость модернизации материально-технической базы учебных заведений, и повышение зарплат педагогам, и рост затрат на коммунальные услуги. Поэтому, на наш взгляд, необходимо принимать меры, которые снизят финансовую нагрузку на студентов. Например, можно субсидировать ежегодный рост стоимости обучения для студента, если он учится по одной из стратегически важных для государства программ, список которых должно определить правительство, — пояснил депутат.
По его словам, еще одна форма — расширение программ целевого набора, когда работодатель оплачивает обучение своего будущего сотрудника, который взамен обязан будет отработать в компании или на предприятии определенный срок.
— Третий способ — поощрение налоговыми льготами компаний, которые согласятся спонсировать образование талантливых молодых людей — участников конкурсов и олимпиад. Также необходимо развитие кредитных образовательных программ по принципу «учись сейчас — плати потом». То есть когда кредит гасится из будущей зарплаты, которую выпускник получит благодаря своему новому образованию, — пояснил Владимир Сипягин.
Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова считает, что всё образование в России должно быть бесплатным.
— Но если в правительстве не готовы пока к столь кардинальным переменам, то как вариант, учитывая рост цен, можно рассмотреть увеличение бюджетных мест по специальностям, в которых заинтересовано государство. Сейчас и так очень многие семьи берут кредиты на учебу детей. Эти долги выплачиваются потом годами. Поэтому однозначно нужны новые меры поддержки, — пояснила парламентарий.
В последнее время возможности для получения бесплатного образования в России сокращаются, 50% студентов сегодня вынуждены платить за свое обучение, считает заслуженный учитель России Любовь Павлюченкова. По ее мнению, это не очень хорошая тенденция, которая сказывается на качестве учебного процесса. С тех, кто вносит деньги за учебу, зачастую не спрашивают знаний, ставя им зачеты и экзамены, потому что они заплатили, пояснила «Известиям» эксперт. В то же время при государственном образовании у педагогов больше возможностей контролировать процесс обучения, а учащиеся сильнее мотивированы в получении хороших оценок, подчеркнула она. Именно поэтому, по ее мнению, бюджетных мест должно быть как можно больше.