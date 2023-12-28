Поступление и наказание: какова ситуация с приемом в вузы за взятку

В отношении ответственного секретаря приемной комиссии Елецкого государственного университета им. И.А. Бунина возбудили уголовное дело по двум статьям — сотрудница помогла абитуриентке поступить в вуз с «нарисованной» оценкой за экзамен, который девушка даже не сдавала. По данным источников «Известий», это не последнее уголовное дело, которое могут возбудить в отношении персонала университета. При этом событие не отражает тенденции в российском образовании — именно при поступлении в вузы коррупция в России стала минимальной , заявили эксперты.

Отчиталась перед ректором

Уголовные дела возбуждены следственным отделом по городу Елец СУ СК России по Липецкой области по статьям ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»), ч. 1 ст. 292 УК РФ («Служебный подлог») по итогам прокурорской проверки . Расследование ведется в отношении конкретного служащего университета — ответственного секретаря приемной комиссии.

Сотрудница вуза, как сообщает СУ СК, во время летней приемной кампании внесла в экзаменационный лист абитуриентки и ведомость «ложные сведения о количестве якобы полученных на вступительных испытаниях баллов». Эти оценки гарантировали девушке обучение в вузе на бюджетной основе, хотя она вообще не сдавала экзамены.

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

О взятке в обычном понимании слова речь не идет, по крайней мере пока: как пояснили «Известиям» в следственном управлении СК РФ по Липецкой области, сотрудница действовала «из личной заинтересованности», желая выполнить показатели по зачислению студентов на бюджетные места в рамках контрольных цифр приема и отчитаться перед ректором об успешной работе. «Выслужиться», судя по всему, получилось не очень хорошо — по указанным статьям ей грозит реальное лишение свободы на несколько лет.

По данным источника «Известий», поводом для прокурорской проверки стало заявление от гражданина, который в середине сентября сообщил о различных фактах коррупции в вузе, а не об одном конкретном случае поступления абитуриентки по подложным экзаменационным результатам. Всеобъемлющая проверка прокуратуры дала результаты, и в ближайшее время, вероятно, возбуждение уголовных дел и по другим фактам, утверждает источник.

Фото: ТАСС/Бизнес Online/Алексей Белкин

В этом году Елецкий госуниверситет им. И.А. Бунина уже фигурировал в криминальных сводках — в июне прокуратура города инициировала возбуждение уголовного дела в отношении начальника управления имущественного комплекса вуза по подозрению в растрате. Уголовное дело было заведено по ч. 3 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата»).

В Елецком государственном университете на момент публикации не ответили на запрос «Известий».

Зачем набирать лишних студентов

Доктор технических наук, автор Telegram-канала «Наука и университеты» Евгений Белый замечает, что подобный подлог вряд ли возможно совершить в одиночку.

— Ведь не сам ответственный секретарь приемной комиссии вносил данные в систему, не сам заполнял протоколы, — сказал он «Известиям». — По крайней мере кто-то из сотрудников приемной комиссии был в эту историю, возможно, втянут.

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Заметим, что в идентичной истории в Республике Алтай в феврале 2021 года дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ из-за незаконного поступления 26 студентов возбудили именно в отношении нескольких должностных лиц Горно-Алтайского госуниверситета. Схема была такая же: в приемной комиссии вносили изменения в экзаменационные бланки, что позволило абитуриентам пройти конкурсный отбор. При этом тогда сообщалось, что мотивация была не в том, чтобы «протащить» конкретных студентов за взятку, а в том, чтобы выполнить показатели бюджетного набора в университет для прохождения вузом процедуры аккредитации.

— Таким образом, у сотрудницы елецкого вуза могло быть два варианта мотивов, — продолжает Евгений Белый. — Один вариант — чисто коррупционный: возможно, ответственный секретарь приемной комиссии просто решила подзаработать, используя свое положение. Второй вариант представляется более неприятным, потому что тогда речь идет о том, что ответственному секретарю была поставлена задача обеспечить выполнение плана бюджетного набора любой ценой. Такую задачу мог поставить только ректор, а значит, всё делалось с его ведома. И вряд ли тогда речь идет об одной абитуриентке, скорее о массовых нарушениях.

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

К слову, аккредитацию на ближайшие шесть лет в 2021 году Горно-Алтайский госуниверситет прошел, хотя история и стоила ректору своего места. Евгений Белый замечает, что процедура аккредитации в таких ситуациях может быть и ни при чем, но это может свидетельствовать о страхе региональных вузов не выполнить план бюджетного набора.

— Ректор понимает, что он персонально отвечает за результаты набора — учредитель четко об этом летом предупреждал (речь идет о словах главы Минобрнауки Валерия Фалькова на летнем совещании, где он говорил об ответственности ректоров за приемную кампанию. — Ред.), — комментирует эксперт. — Значит, возможны какие-то санкции, в том числе и финансовые. Кроме того, этот результат повлияет на контрольные цифры приема будущего года.

ЕГЭ как борьба с подлогом

За исключением подобных историй в целом коррупционные проблемы при поступлении в вузы практически сошли на нет, подчеркивают эксперты.

— Коррупция при зачислении в вузы сейчас на самом деле минимальна, — сказал «Известиям» председатель Национального антикоррупционного комитета, член президиума Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов. — Может, качество образования ЕГЭ и снижает, но сама процедура уменьшает коррупционные риски — это действительно так. Даже на подлог, как в ситуации с Елецким госуниверситетом, в основном боятся идти — это должен быть очень большой соблазн и очень большая команда задействованных в этом лиц.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Руководитель научно-исследовательского центра систем оценки и управления качеством образования ФИРО РАНХиГС Борис Илюхин отмечает, что попытки подлога при поступлении в вуз существуют очень давно.

— Самыми распространенными формами обмана были банальное списывание, помощь экзаменаторов, подмена личности на экзаменах, подлог документов. Но после введения ЕГЭ как формы поступления возможности подобных схем в России свелись к минимуму , — сказал он «Известиям». — ЕГЭ проводится людьми, независимыми от приемных комиссий вузов, там есть видеонаблюдение и много других способов обеспечить объективность. Несмотря на все эти меры, гораздо реже, но фиксируются попытки (подчеркну — безуспешные) незаконных действий.

Борис Илюхин объясняет, что случай в Елецком госуниверситете никакого отношения к ЕГЭ не имеет — это вступительные испытания, которые разрешено проводить вузам для определенных категорий поступающих, не сдававших по тем или иным причинам единый госэкзамен.

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

— Случай наглядно показывает, что попытки вузов «помочь» абитуриентам никуда не пропали, и они будут продолжаться , — продолжает эксперт. — Всем сторонникам отмены ЕГЭ при поступлении в вуз надо понять, что риски коррупции при приеме в университеты пока никуда, к сожалению, не пропали.

Академик Российской академии образования, экс-глава Рособрнадзора Виктор Болотов соглашается: в этом отношении отказ от ЕГЭ действительно откатит ситуацию с коррупцией при поступлении в вузы назад.

Как обходят закон при приеме в вузы

Но лазейки для «нечестного» приемы в вузы сохраняются. Виктор Болотов замечает, что некоторые вузы до сих пор стараются принимать абитуриентов на ряд специальностей минуя ЕГЭ. Как правило, речь идет о частных университетах, хотя и некоторые государственные тоже это делают.

— Иногда вуз просто вводит у себя дополнительный экзамен, доказывая, что ЕГЭ для приема студентов ему недостаточно, — рассказывает академик РАО. — Но вес этого экзамена при конкурсе при этом устанавливается выше, чем результаты ЕГЭ. И здесь могут быть злоупотребления.

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Кирилл Кабанов также отмечает, что в основном коррупция сосредоточена на так называемых дополнительных испытаниях. В творческих вузах они становятся основными, и там риск еще выше. Могут быть лазейки и за счет побед на предметных олимпиадах, которые дают дополнительные баллы при поступлении, говорит Кабанов. Сейчас таких олимпиад при конкретных вузах стало больше, но Виктор Болотов замечает, что с соревнованиями, которые проводятся «для своих и среди своих», Минобрнауки борется, увеличивая перечень тех, которые не учитываются при поступлении.

Евгений Белый также указывает, что проблема может возникать с набором на бюджетные места в магистратуру, где конкурс проводится на основе экзамена, который вуз устраивает самостоятельно.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— В целом рецепт честного приема очень прост — использование результатов ЕГЭ, ответственность сотрудников приемных комиссий за качественное проведение собственных вступительных испытаний и полная информационная прозрачность приемной кампании , — сказал Борис Илюхин. — К сожалению, существующие нормативные документы отдают многие вопросы приема на усмотрение вуза.

А Виктор Болотов подчеркивает: хотя при поступлении коррупция минимальна, ситуацию со взятками за экзамены в течение года переломить пока не удается. Причем эта проблема характерна не только для России, но и для всего мира, говорит он.