Любимова выразила соболезнования семье и близким Соломина

Министр культуры РФ Ольга Любимова 11 января выразила соболезнование семье и окружению народного артиста СССР Юрия Соломина.

«Выражаю глубочайшие соболезнования семье, друзьям и коллегам Юрия Мефодьевича. Это огромная утрата для всей страны. Светлая память!» — написала она в своем Telegram-канале.

Любимова отметила, что как актер Соломин всегда стремился продолжать традиции русского театра, а как педагог воспитал не одно поколение талантливых артистов.

«Артист, который может сыграть всё, так говорили многие про Юрия Мефодьевича. Его яркие, незабываемые актерские и режиссерские работы завоевали признание коллег и искреннюю любовь миллионов зрителей», — подчеркнула она.

Глава Минкультуры отдельно отметила исполнение Соломиным роли капитана Кольцова в фильме «Адъютант его превосходительства», которое, по ее словам, «навсегда останется в нашей памяти».

Ранее в этот день российский актер театра, кино и дубляжа Василий Бочкарев в беседе с «Известиями» назвал Соломина мощной фигурой, чья смерть — потеря для мирового театра. По словам актера, у артиста была большая творческая семья, которую он оберегал.

Сочувствие в связи со смертью артиста выразили также режиссер Сергей Урсуляк, директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок и народный артист РСФСР и режиссер Александр Калягин.

О смерти художественного руководителя Малого театра Соломина стало известно ранее в этот день. Он скончался на 89-м году жизни. Как отметил источник «Известий», причиной смерти артиста стал ряд осложнений после ишемического инсульта. Прощание и похороны запланированы, предварительно, на понедельник, 15 января.

Состояние артиста усугубилось в начале ноября 2023 года. Тогда его экстренно госпитализировали в Москве, позднее ему поставили диагноз «ишемический инсульт». В начале декабря Соломина перевели из реанимации в отделение неврологии, а уже 9 января его выписали из больницы.

Юрий Соломин — актер и режиссер театра и кино, с 1988 года — художественный руководитель Малого театра, театральный педагог. Известен по ролям в кинофильмах «Адъютант его превосходительства» (1969), «Дерсу Узала» (1975), «Обыкновенное чудо» (1978), «Летучая мышь» (1978), «ТАСС уполномочен заявить» (1984), «Московская сага» (2004), «Исаев» (2009) и многим другим. На его счету более 50 ролей в театре из современного и классического репертуара.