Источник рассказал об отсутствии положительной динамики у Соломина

У художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина не наблюдается положительная динамика, он по-прежнему находится в тяжелом состоянии. Об этом 8 ноября сообщил источник «Известий».

По его данным, у Соломина диагностированы инсульт и повреждение мозговых сосудов. Ему также поставили ишемический инсульт с поражением правой височной области, который случился на фоне хронических заболеваний.

Народный артист СССР дезориентирован в пространстве, но находится в сознании. Он понимает, где находится и кем является.

Врачи не могут дать никаких прогнозов, так как с момента поступления в больницу положительной динамики не было.

Юрия Соломина экстренно госпитализировали 6 ноября. Врачи отвезли 88-летнего актера в одну из московских больниц, после того как он упал в обморок. Позднее в тот же день это подтвердила директор Малого театра Тамара Михайлова, указав, что худрук находится в сознании.

7 ноября медицинские работники рассказали, что Соломин находится в анестезиологии-реанимации для больных с острым нарушением мозгового кровообращения. Внучка актера объяснила, что его перевели в обычную палату. По ее словам, Соломин находится в нормальном состоянии, прогнозы врачей благоприятные.

Юрий Соломин — актер и режиссер театра и кино, с 1988 года — художественный руководитель Малого театра, театральный педагог. Известен по ролям в кинофильмах «Адъютант его превосходительства» (1969), «Дерсу Узала» (1975), «Обыкновенное чудо» (1978), «Летучая мышь» (1978), «ТАСС уполномочен заявить» (1984), «Московская сага» (2004), «Исаев» (2009) и многим другим. Также на его счету более 50 ролей в театре из современного и классического репертуара.