Реклама
Прямой эфир
Мир
Гутерриш заявил о преждевременности ввода миротворцев в сектор Газа
Общество
Бастрыкин поручил возбудить дело после избиения 11-летней дочки отцом в Балашихе
Экономика
Путин подписал указ об обмене замороженных в РФ и за рубежом активов
Мир
Глава ЕК связала сроки вступления Украины в ЕС с реформами в стране
Общество
Нижегородца задержали за попытку уехать на Украину и выступить против ВС РФ
Экономика
Правительство предложило повысить пошлину за оформление загранпаспорта на 20%
Мир
Блинкен заявил о работе США над встречей Байдена и Си Цзиньпина
Мир
ФРГ начала вывод систем ПВО Patriot и военного персонала из Польши
Экономика
Доллар на Московской бирже опустился ниже 92 рублей впервые с 31 октября
Общество
Прокуратура выясняет причины инцидента в частном детсаду в Москве
Мир
ВОЗ сообщила о трети смертей от немеланомного рака кожи из-за работы на солнце
Мир
СМИ сообщили о попытке Египта установить гуманитарную паузу в секторе Газа
Мир
Замглавы МИД РФ обсудил с послом Египта эвакуацию россиян из Газы

Источник рассказал об отсутствии положительной динамики у Соломина

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

У художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина не наблюдается положительная динамика, он по-прежнему находится в тяжелом состоянии. Об этом 8 ноября сообщил источник «Известий».

По его данным, у Соломина диагностированы инсульт и повреждение мозговых сосудов. Ему также поставили ишемический инсульт с поражением правой височной области, который случился на фоне хронических заболеваний.

Народный артист СССР дезориентирован в пространстве, но находится в сознании. Он понимает, где находится и кем является.

Врачи не могут дать никаких прогнозов, так как с момента поступления в больницу положительной динамики не было.

Поднебесный полет: как Малый театр прочел «Вечно живых»
В спектакле «Летят журавли» поет Марк Бернес и читает Арсений Тарковский

Юрия Соломина экстренно госпитализировали 6 ноября. Врачи отвезли 88-летнего актера в одну из московских больниц, после того как он упал в обморок. Позднее в тот же день это подтвердила директор Малого театра Тамара Михайлова, указав, что худрук находится в сознании.

7 ноября медицинские работники рассказали, что Соломин находится в анестезиологии-реанимации для больных с острым нарушением мозгового кровообращения. Внучка актера объяснила, что его перевели в обычную палату. По ее словам, Соломин находится в нормальном состоянии, прогнозы врачей благоприятные.

Юрий Соломин — актер и режиссер театра и кино, с 1988 года — художественный руководитель Малого театра, театральный педагог. Известен по ролям в кинофильмах «Адъютант его превосходительства» (1969), «Дерсу Узала» (1975), «Обыкновенное чудо» (1978), «Летучая мышь» (1978), «ТАСС уполномочен заявить» (1984), «Московская сага» (2004), «Исаев» (2009) и многим другим. Также на его счету более 50 ролей в театре из современного и классического репертуара.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023