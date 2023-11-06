В Малом театре рассказали о состоянии худрука Юрия Соломина

Директор Малого театра Тамара Михайлова в беседе с «Известиями» подтвердила, что народного артиста СССР, художественного руководителя театра Юрия Соломина госпитализировали утром 6 ноября. По ее словам, сейчас он находится в сознании.

«Он действительно госпитализирован. Он потерял сознание, когда шел к машине, чтобы ехать в театр. Сейчас он в сознании», — сказала Михайлова.

О госпитализации 88-летнего артиста в Москве стало известно ранее в этот день.

Соломин — советский и российский актер и режиссер театра и кино, с 1988 года — художественный руководитель Государственного академического Малого театра России, театральный педагог. Известен по ролям в кинофильмах «Адъютант его превосходительства» (1969), «Обыкновенное чудо» (1978), «Летучая мышь» (1978), «ТАСС уполномочен заявить» (1984), «Дерсу Узала» (1975), «Московская сага» (2004), «Исаев» (2009) и многим другим. Также на его счету более 50 ролей в театре из современного и классического репертуара.