Врачи рассказали о состоянии худрука Малого театра Соломина

Советский и российский актер, художественный руководитель Государственного академического Малого театра Юрий Соломин находится в реанимации одной из московских больниц. Об этом стало известно 7 ноября.

«Состояние (артиста. — Ред.) тяжелое, сознание ясное, дыхание самостоятельное», — приводит «РИА Новости» слова одного из представителей больницы.

Как уточнили агентству в медучреждении, Соломин находится в анестезиологии-реанимации для больных с острым нарушением мозгового кровообращения.

Тем временем внучка народного артиста СССР сообщила RT о его переводе в обычную палату. По ее словам, Соломин находится в нормальном состоянии, прогнозы врачей благоприятные.

«Есть некоторые старые травмы, которые после этой ситуации обострились, но ничего… диагноз будет позже», — сказала она.

В свою очередь, пресс-секретарь театра Таисия Галыгина сообщила «Газете.Ru», что руководство культурного учреждения пока не получало медицинских заключений от врачей. По этой причине в театре не смогли подтвердить информацию о тяжелом состоянии артиста.

О госпитализации 88-летнего артиста в Москве стало известно 6 ноября. Позднее в тот же день это подтвердила директор Малого театра Тамара Михайлова, указав, что худрук находится в сознании.

Соломин — актер и режиссер театра и кино, с 1988 года — художественный руководитель Малого театра, театральный педагог. Известен по ролям в кинофильмах «Адъютант его превосходительства» (1969), «Обыкновенное чудо» (1978), «Летучая мышь» (1978), «ТАСС уполномочен заявить» (1984), «Дерсу Узала» (1975), «Московская сага» (2004), «Исаев» (2009) и многим другим. Также на его счету более 50 ролей в театре из современного и классического репертуара.