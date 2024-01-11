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Названа причина смерти народного артиста СССР Юрия Соломина

Народный артист СССР Юрий Соломин скончался из-за осложнений после ишемического инсульта
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Причиной смерти народного артиста СССР Юрия Соломина стал рад осложнений после ишемического инсульта, сообщил 11 января источник «Известий».

По словам собеседника издания, после того как артиста выписали из больницы, он всё равно не смог оправиться от ишемического инсульта. В ходе лечения у него возник ряд осложнений: дыхательная, сердечная и почечная недостаточность.

«В ночь на 11 января у Юрия Мефодьевича остановилось сердце. Рядом с актером в последние минуты была его внучка», — рассказал источник.

О смерти художественного руководителя Малого театра Соломина стало известно ранее в этот день. Он скончался на 89-м году жизни. Как отметил источник «Известий», смерть наступила по естественным причинам. Прощание и похороны запланированы, предварительно, на понедельник, 15 января.

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6 ноября 2023 года Соломина экстренно госпитализировали в Москве — худрук Малого театра потерял сознание во время прогулки. Медработники рассказали, что он находится в анестезиологии-реанимации для больных с острым нарушением мозгового кровообращения. Среди прочего источник «Известий» уточнил, что актеру поставили диагноз «ишемический инсульт» с поражением правой височной области, который случился на фоне хронических заболеваний.

Позднее, 4 декабря, сообщалось об улучшении его состояния — Соломина перевели из реанимации в отделение неврологии. 9 января его выписали из больницы.

Юрий Соломин — актер и режиссер театра и кино, с 1988 года — художественный руководитель Малого театра, театральный педагог. Известен по ролям в кинофильмах «Адъютант его превосходительства» (1969), «Дерсу Узала» (1975), «Обыкновенное чудо» (1978), «Летучая мышь» (1978), «ТАСС уполномочен заявить» (1984), «Московская сага» (2004), «Исаев» (2009) и многим другим. На его счету — более 50 ролей в театре из современного и классического репертуара.

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