Последний поклон: умер Юрий Соломин

Его актерская судьба была по-настоящему завидной. Завзятые театралы годами ходили «на Соломина» в Малый театр, где он с неизменным блеском переиграл, кажется, весь классический репертуар. Фильм «Адъютант его превосходительства» сделал артиста кумиром миллионов. Но звездность, кажется, была органически чужда ему: несмотря на все заслуги, он всегда оставался скромным и сдержанным, словно бы нарочно скрываясь от славы в тени кулис. Сегодня, 11 января, замечательного актера не стало. О жизненном пути Юрия Соломина вспоминают «Известия».

Мечта о Малом

Юрий Соломин родился 18 июня 1935 года в Чите, в семье музыкальных педагогов Зинаиды Ананьевны Рябцевой и Мефодия Викторовича Соломина. Мефодий Викторович замечательно играл на многих струнных инструментах, а Зинаида Ананьевна была талантливой пианисткой. В юности Зинаида Рябцева прекрасно пела и даже поступила в Ленинградскую консерваторию, однако болезнь положила конец мечтам о вокальной карьере — и она вместе с мужем вернулась в родной город.

Родители будущего актера были в Чите людьми известными. Мефодий Викторович служил хормейстером в клубе Забайкальской железной дороги, где собрал гремевший по всей области народный ансамбль. Зинаида Ананьевна руководила детским хором в местном Доме пионеров. Поэтому не удивительно, что в Дом пионеров Юра пришел еще до школы. Но занятия музыкой привлекали его меньше, чем театр. В спектаклях местной студии Юрий участвовал с самых юных лет. Тогда же зародилась мечта стать актером.

Кадр из художественного фильма «Блокада», 1973 год Фото: РИА Новости

Несколькими годами позже мечта обрела конкретные очертания. Случайно увиденный в 14 лет документальный фильм «Малый театр и его мастера», выпущенный к 125-летию знаменитого театра, стал для него откровением и заставил мечтать о классической сцене. Узнав о Высшем театральном училище им. М. С. Щепкина при Малом театре, Юрий Соломин уже не думал поступать куда-либо еще. В 1953 году, окончив школу, он приехал в Москву и с успехом поступил в училище мечты, попав на курс известной актрисы Веры Пашенной.

В 1957 году Юрий Соломин окончил училище. Дипломным спектаклем для него стала чеховская «Чайка», где актер сыграл Треплева — и так успешно, что сразу после выпуска получил приглашение на работу в Малый театр. Кроме Соломина, в труппу Малого взяли лишь троих студентов с его курса.

Фото: РИА Новости/Мурашко Кадр из кинофильма «Хождение по мукам» по одноименному роману Алексея Толстого

Как вспоминал позднее Соломин, главной актерской школой для него стало даже не училище, а первые годы работы в Малом театре. Он смог воочию увидеть на сцене великих мастеров — Зубова, Яблочкину, Турчанинову, Климова, Бабочкина, Ильинского — и не только увидеть, но и выходить с ними на сцену. И пусть молодой артист поначалу выходил на сцену лишь в эпизодических ролях, по его мнению, каждое сценическое взаимодействие с артистами старой школы становилось для него важным уроком.

Путь к славе

Театральная судьба Юрия Соломина складывалась чрезвычайно удачно. Уже через пару лет он получает свои первые главные роли — в пьесах «Неравный бой» и «Перед ужином» Виктора Розова и комедийной постановке «Украли консула» Геор8гия Мдивани. Тогда же, в 1959-м, Юрий Соломин впервые сыграл в кино: Вера Пашенная порекомендовала своего талантливого ученика режиссеру Исидору Анненскому, и Соломин получил небольшую характерную роль в фильме «Бессонная ночь». Дебют оказался удачным: сугубо положительная интеллигентная внешность Юрия Соломина оказалась востребованной у режиссеров. Так, в 1965-67 г. г. Соломин дважды сыграл роль старшего брата Ленина Дмитрия Ульянова — в картинах «Верность матери» и «Сердце матери».

Театральная карьера Соломина также быстро шла в гору: в 1966 году он получил роль Хлестакова в гоголевском «Ревизоре». За этой последовали и другие центральные роли — в спектаклях «Чайка», «Когда горит сердце», «Любовь Яровая».

Спектакль «Любовь Яровая» по пьесе Константина Тренева на сцене Государственного академического Малого театра, 1977 год Фото: ТАСС/Валентин Соболев

Сам Соломин позднее признавался, что считал себя, скорее, театральным актером, и на роль кинозвезды отнюдь не рассчитывал. Но судьба обернулась иначе. В 1967 году актер получил от режиссера Виктора Георгиева предложение сняться в роли гестаповца майора Геттеля в картине «Сильные духом». По признанию Соломина, игравшего, в основном, положительных персонажей, приглашение удивило его настолько, что он, долго не думая, согласился. Решение оказалось удачным: фильм занял второе место в советском прокате в 1968 году, собрав у экранов более 55 млн зрителей. Одним из них был режиссер Евгений Ташков, собиравшийся снимать пятисерийный телефильм из эпохи Гражданской войны «Адъютант его превосходительства». Увидев Соломина в роли Геттеля, Ташков пригласил его на съемки без проб.

Изначально, по замыслу Ташкова, Юрий Соломин должен был сыграть роль белогвардейского капитана Осипова. Однако после просмотра множества кандидатов на главную роль режиссер изменил свое решение, предложив актеру сыграть разведчика Павла Андреевича Кольцова. Юрий Мефодьевич был очень удивлен. По его собственному признанию, он считал себя характерным актером, и не считал свою «негероическую» внешность подходящей для образа героя невидимого фронта. Кинофункционеры тоже не сразу согласились с Ташковым: на роль Соломина утвердили лишь с шестой попытки.

«Адъютант его превосходительства» стал настоящей сенсацией: во время показа картины в апреле 1972 года улицы городов буквально вымирали. С таким же успехом картина прошла по экранам стран соцлагеря — Чехословакии, Польши, ГДР. Соломин в одночасье стал не просто кинозвездой, но и актером с неограниченным диапазоном, доказавшим свою способность сыграть практически любую роль.

Юрий Соломин в роли адъютанта Кольцова (справа) Фото: РИА Новости

«Оскар» для героя

После «Адъютанта его превосходительства» Соломин на два десятилетия стал одним из самых востребованных актеров в советском кино. Его диапазон был чрезвычайно широк — от майора милиции в «Инспекторе уголовного розыска» до великого князя в «Софье Ковалевской», от неудачливого дамского угодника Генриха Айзенштайна в «Летучей мыши» до философа-трактирщика в «Обыкновенном чуде». Однако следующей знаковой своей картиной Юрий Соломин оказался обязан все той же роли Кольцова. Говорили, что, когда великий японский режиссер Акира Куросава приехал в СССР для совместных съемок фильма по повести «Дерсу Узала», он выбрал нескольких кандидатов на главную роль, и Юрий Соломин был лишь одним из них. Но когда Куросава посмотрел «Адъютанта», он тут же утвердил Соломина на роль Владимира Арсеньева.

Фильм Куросавы в 1975 году получил «золото» Московского кинофестиваля, в 1976-м удостоился премии «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке, а в 1977-м был награжден в двух номинациях престижной итальянской кинопремией имени Давида ди Донателло. Казалось бы, на этом судьбе полагалось исчерпать для Соломина лимит звездных ролей — имеющихся вполне хватало для самой выдающейся актерской биографии. Но через десять лет актера ждала еще одна роль мечты — по приглашению режиссера Владимира Фокина он сыграл роль разведчика Славина в телефильме «ТАСС уполномочен заявить». Шпионская эпопея по сценарию Юлиана Семенова, снятая при плотном участии консультантов из КГБ, полюбилась зрителям — и в фильмографии актера появилась еще одна яркая строка.

На 89-м году жизни скончался народный артист СССР, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», художественный руководитель Государственного академического Малого театра Юрий Мефодьевич Соломин. Каким его запомнят зрители — в фотогалерее «Известий» Фото: РИА Новости Юрий Соломин в роли адъютанта Кольцова и Татьяна Иваницкая в роли Тани в фильме «Адъютант его превосходительства» режиссера Евгения Ташкова Фото: РИА Новости Кадр из фильма «Дерсу Узала» режиссера Акиры Куросавы. Юрий Соломин в роли Арсеньева Фото: РИА Новости Юрий Соломин и Ирина Алферова в многосерийном телевизионном фильме Василия Ордынского «Хождение по мукам» Фото: РИА Новости Дуэт Юрия Соломина и Людмилы Максаковой в фильме «Летучая мышь» Фото: РИА Новости Сцена из спектакля «Царь Федор Иоанович». Юрий Соломин в заглавной роли царя Федора. Постановка Государственного академического Малого театра Фото: РИА Новости/Ефимов Народный артист СССР Юрий Соломин в своем рабочем кабинете в качестве художественного руководителя Государственного академического Малого театра Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев Юрий Соломин во время празднования 85-летнего юбилея Марка Захарова в театре «Ленком» Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков За свою карьеру в Малом театре Юрий Соломин исполнил более 50 ролей Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе Награждение Юрия Соломина «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства». XXII Церемония вручения Российской национальной театральной премии «Золотая Маска» на сцене Театра имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко в Москве Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин Президент РФ Владимир Путин награждает художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина званием Герой Труда 12 июня 2020 года на Поклонной горе Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев Юрий Соломин на открытии фотовыставки «Капитаны Малого театра» в галерее «Метро» в центре профориентации Московского метрополитена на станции «Выставочная» Фото: РИА Новости/Евгений Биятов Юрий Соломин в роли Фамусова в спектакле режиссера Сергея Женовача «Горе от ума» по комедии А.С. Грибоедова. Открытие 263-го сезона Малого театра Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков Предпремьерный показ спектакля «Мольер» по пьесе Михаила Булгакова на сцене Государственного академического Малого театра. В главной роли — Юрий Соломин Фото: РИА Новости/Валерий Мельников Художественный руководитель Государственного академического Малого театра Юрий Соломин со студенческой труппой во время репетиции спектакля, приуроченного к 250-летию театра Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков Открытие исторической сцены Малого театра 20 декабря 2016 года. Художественный руководитель театра Юрий Соломин в роли Фамусова в постановке комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко Герой Труда РФ, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», народный артист СССР, почетный профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, почетный член Российской академии художеств Юрий Соломин Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

В 1975 году в Щепкинском училище начала работу мастерская Юрия Соломина, где он преподавал вместе со своей первой и единственной женой — однокурсницей по училищу и театральным педагогом Ольгой Соломиной-Андриановой. Актер много играет в театре, на его счету — главные роли в спектаклях «Царь Федор Иоаннович» по пьесе Алексея Толстого, «Леший», «Чайка» и «Дядя Ваня» по произведениям Чехова, «Пучина» по Островскому и «Сирано де Бержерак» по знаменитой пьесе Эдмона Ростана. После 1980-го года он все чаще работал в Малом театре как режиссер, и практически каждый его спектакль становится ярким открытием для зрителей. Среди его постановок — «Коварство и любовь» Шиллера (1998), «Лес» Островского (1999), «Власть тьмы» Льва Толстого (2008), «Молодость короля Людовика XIV» Александра Дюма (2015).

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

В 1990-м неожиданно для многих Юрий Соломин стал министром культуры РСФСР. Актер не искал славы и выгоды: по собственному признанию, на должность его пригласил председатель Совета министров республики Иван Силаев. Соломин долго думал, даже обсуждал предложение с родными на семейном совете — и все же решил попробовать. Как говорил Соломин, решающей для него стала мысль о том, что в руководстве российской культурой при СССР долгие годы находились люди, не имеющие ни специального образования, ни опыта, и мало понимающие в том, как устроена эта сфера жизни. Но на министерском посту актер оставался лишь год и восемь месяцев.