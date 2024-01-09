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Худрука Малого театра Соломина выписали из больницы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Советского и российского актера, художественного руководителя Государственного академического Малого театра Юрия Соломина, госпитализированного после потери сознания, выписали из больницы. Об этом во вторник, 9 января, сообщила директор театра Тамара Михайлова.

«Выписали», — поделилась она с ТАСС и отметила, что Соломин «рвется в театр».

Соломина экстренно госпитализировали 6 ноября. Худрук Малого театра был доставлен в одну из больниц Москвы, после того как он упал в обморок. Позднее в тот же день информацию о госпитализации подтвердила директор Малого театра Михайлова, указав, что актер находится в сознании.

7 ноября медицинские работники рассказали, что Соломин находится в анестезиологии-реанимации для больных с острым нарушением мозгового кровообращения. Среди прочего источник «Известий» уточнил, что актеру поставили диагноз «ишемический инсульт» с поражением правой височной области, который случился на фоне хронических заболеваний. 4 декабря сообщалось об улучшении его состояния — Соломина перевели из реанимации в отделение неврологии.

Юрий Соломин — актер и режиссер театра и кино, с 1988 года — художественный руководитель Малого театра, театральный педагог. Известен по ролям в кинофильмах «Адъютант его превосходительства» (1969), «Дерсу Узала» (1975), «Обыкновенное чудо» (1978), «Летучая мышь» (1978), «ТАСС уполномочен заявить» (1984), «Московская сага» (2004), «Исаев» (2009) и многим другим. Также на его счету более 50 ролей в театре из современного и классического репертуара.

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