Состояние худрука Малого театра Соломина улучшилось

Состояние советского и российского актера, художественного руководителя Государственного академического Малого театра Юрия Соломина улучшилось — его перевели из реанимации в отделение неврологии. Об этом в понедельник, 4 декабря, сообщил источник «Известий».

В лечении Соломина наметилась положительная динамика, однако говорить о полном выздоровлении преждевременно. 88-летнему актеру также предстоит длительное восстановление, уточнил собеседник.

Соломина экстренно госпитализировали 6 ноября. Худрук Малого театра был доставлен в одну из больниц Москвы, после того как он упал в обморок. Позднее в тот же день информацию о госпитализации подтвердила директор Малого театра Тамара Михайлова, указав, что актер находится в сознании.

7 ноября медицинские работники рассказали, что Соломин находится в анестезиологии-реанимации для больных с острым нарушением мозгового кровообращения. Среди прочего источник «Известий» уточнил, что актеру поставили диагноз «ишемический инсульт» с поражением правой височной области, который случился на фоне хронических заболеваний.

Юрий Соломин — актер и режиссер театра и кино, с 1988 года — художественный руководитель Малого театра, театральный педагог. Известен по ролям в кинофильмах «Адъютант его превосходительства» (1969), «Дерсу Узала» (1975), «Обыкновенное чудо» (1978), «Летучая мышь» (1978), «ТАСС уполномочен заявить» (1984), «Московская сага» (2004), «Исаев» (2009) и многим другим. Также на его счету более 50 ролей в театре из современного и классического репертуара.