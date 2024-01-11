Директор театра Вахтангова Крок назвал Соломина великим артистом

Народный артист СССР Юрий Соломин был одним из тех великих советских артистов, которые определяли смысл жизни в стране в течение десятилетий, заявил 11 января в разговоре с «Известиями» вице-президент и секретарь Союза театральных деятелей, директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок.

«Все его [Соломина] киноработы, театральные роли — это не просто классика, а классика, обязательная к просмотру», — отметил Крок.

Он также подчеркнул, что Соломин, будучи художественным руководителем Малого театра, не поддался ни новым непонятным веяниям в режиссуре, ни новой, порой неприличной, драматургии.

«Юрий Мефодьевич был всегда непреклонен, он сохранял те традиции, которые были заложены самими основателями при создании Малого театра России», — заявил директор театра Вахтангова.

О смерти художественного руководителя Малого театра Соломина стало известно ранее в этот день. Он скончался на 89-м году жизни. Как отметил источник «Известий», причиной смерти артиста стал ряд осложнений после ишемического инсульта. Прощание и похороны запланированы, предварительно, на понедельник, 15 января.

6 ноября 2023 года Соломина экстренно госпитализировали в Москве — худрук Малого театра потерял сознание во время прогулки. Медработники рассказали, что он находится в анестезиологии-реанимации для больных с острым нарушением мозгового кровообращения. Среди прочего источник «Известий» уточнил, что актеру поставили диагноз «ишемический инсульт» с поражением правой височной области, который случился на фоне хронических заболеваний.

Позднее, 4 декабря, сообщалось об улучшении его состояния — Соломина перевели из реанимации в отделение неврологии. 9 января его выписали из больницы.

Юрий Соломин — актер и режиссер театра и кино, с 1988 года — художественный руководитель Малого театра, театральный педагог. Известен по ролям в кинофильмах «Адъютант его превосходительства» (1969), «Дерсу Узала» (1975), «Обыкновенное чудо» (1978), «Летучая мышь» (1978), «ТАСС уполномочен заявить» (1984), «Московская сага» (2004), «Исаев» (2009) и многим другим. На его счету — более 50 ролей в театре из современного и классического репертуара.