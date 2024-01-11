Прощание с Юрием Соломиным и его похороны запланированы на 15 января

Прощание с народным артистом СССР Юрием Соломиным и его похороны запланированы, предварительно, на понедельник, 15 января. Об этом 11 января сообщила ТАСС директор Государственного академического Малого театра Тамара Михайлова.

«Мы планируем прощание на понедельник, оно пройдет в Малом театре. Похороны состоятся на Троекуровском кладбище, Юрий Мефодьевич хотел быть похороненным рядом с женой», — цитирует ее агентство.

О смерти художественного руководителя Малого театра Соломина стало известно ранее в этот день. Он скончался на 89-м году жизни. Как рассказал источник «Известий», артист умер дома по естественным причинам, с ним была его внучка.

Состояние артиста усугубилось в начале ноября 2023. Так, 6 ноября его экстренно госпитализировали в Москве после потери сознания. По словам врачей, Соломин находился в реанимации для больных с острым нарушением мозгового кровообращения. Тогда актеру поставили диагноз «ишемический инсульт» с поражением правой височной области на фоне хронических заболеваний.

Позднее, 4 декабря, сообщалось об улучшении его состояния — Соломина перевели из реанимации в отделение неврологии. 9 января его выписали из больницы.

Юрий Соломин — актер и режиссер театра и кино, с 1988 года — художественный руководитель Малого театра, театральный педагог. Известен по ролям в кинофильмах «Адъютант его превосходительства» (1969), «Дерсу Узала» (1975), «Обыкновенное чудо» (1978), «Летучая мышь» (1978), «ТАСС уполномочен заявить» (1984), «Московская сага» (2004), «Исаев» (2009) и многим другим. На его счету — более 50 ролей в театре из современного и классического репертуара.

В 2020 году артиста удостоили звания Герой Труда РФ. Также награжден орденами Дружбы Народов, «За заслуги перед Отечеством» I, II, III и IV степеней.