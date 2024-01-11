Умер народный артист СССР Юрий Соломин

Народный артист СССР, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин скончался на 89-м году жизни, сообщил 11 января источник «Известий».
По словам собеседника издания, смерть наступила по естественным причинам. Артист умер дома, с ним была его внучка.
Пресс-служба Малого театра подтвердила его смерть.
6 ноября 2023 года Соломина экстренно госпитализировали в Москве — худрук Малого театра потерял сознание во время прогулки, скорую помощь ему вызвали очевидцы. Медработники рассказали, что он находится в анестезиологии-реанимации для больных с острым нарушением мозгового кровообращения. Среди прочего источник «Известий» уточнил, что актеру поставили диагноз «ишемический инсульт» с поражением правой височной области, который случился на фоне хронических заболеваний.
Позднее, 4 декабря, сообщалось об улучшении его состояния — Соломина перевели из реанимации в отделение неврологии. 9 января его выписали из больницы.
Юрий Соломин — актер и режиссер театра и кино, с 1988 года — художественный руководитель Малого театра, театральный педагог. Известен по ролям в кинофильмах «Адъютант его превосходительства» (1969), «Дерсу Узала» (1975), «Обыкновенное чудо» (1978), «Летучая мышь» (1978), «ТАСС уполномочен заявить» (1984), «Московская сага» (2004), «Исаев» (2009) и многим другим. На его счету — более 50 ролей в театре из современного и классического репертуара.
На 89-м году жизни скончался народный артист СССР, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», художественный руководитель Государственного академического Малого театра Юрий Мефодьевич Соломин. Каким его запомнят зрители — в фотогалерее «Известий»
Фото: РИА Новости
Юрий Соломин в роли адъютанта Кольцова и Татьяна Иваницкая в роли Тани в фильме «Адъютант его превосходительства» режиссера Евгения Ташкова
Фото: РИА Новости
Кадр из фильма «Дерсу Узала» режиссера Акиры Куросавы. Юрий Соломин в роли Арсеньева
Фото: РИА Новости
Юрий Соломин и Ирина Алферова в многосерийном телевизионном фильме Василия Ордынского «Хождение по мукам»
Фото: РИА Новости
Дуэт Юрия Соломина и Людмилы Максаковой в фильме «Летучая мышь»
Фото: РИА Новости
Сцена из спектакля «Царь Федор Иоанович». Юрий Соломин в заглавной роли царя Федора. Постановка Государственного академического Малого театра
Фото: РИА Новости/Ефимов
Народный артист СССР Юрий Соломин в своем рабочем кабинете в качестве художественного руководителя Государственного академического Малого театра
Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев
Юрий Соломин во время празднования 85-летнего юбилея Марка Захарова в театре «Ленком»
Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
За свою карьеру в Малом театре Юрий Соломин исполнил более 50 ролей
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Награждение Юрия Соломина «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства». XXII Церемония вручения Российской национальной театральной премии «Золотая Маска» на сцене Театра имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко в Москве
Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин
Президент РФ Владимир Путин награждает художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина званием Герой Труда 12 июня 2020 года на Поклонной горе
Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
Юрий Соломин на открытии фотовыставки «Капитаны Малого театра» в галерее «Метро» в центре профориентации Московского метрополитена на станции «Выставочная»
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Юрий Соломин в роли Фамусова в спектакле режиссера Сергея Женовача «Горе от ума» по комедии А.С. Грибоедова. Открытие 263-го сезона Малого театра
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Предпремьерный показ спектакля «Мольер» по пьесе Михаила Булгакова на сцене Государственного академического Малого театра. В главной роли — Юрий Соломин
Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
Художественный руководитель Государственного академического Малого театра Юрий Соломин со студенческой труппой во время репетиции спектакля, приуроченного к 250-летию театра
Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
Открытие исторической сцены Малого театра 20 декабря 2016 года. Художественный руководитель театра Юрий Соломин в роли Фамусова в постановке комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Герой Труда РФ, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», народный артист СССР, почетный профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, почетный член Российской академии художеств Юрий Соломин
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков