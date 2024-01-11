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Умер народный артист СССР Юрий Соломин

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Народный артист СССР, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин скончался на 89-м году жизни, сообщил 11 января источник «Известий».

По словам собеседника издания, смерть наступила по естественным причинам. Артист умер дома, с ним была его внучка.

Пресс-служба Малого театра подтвердила его смерть.

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6 ноября 2023 года Соломина экстренно госпитализировали в Москве — худрук Малого театра потерял сознание во время прогулки, скорую помощь ему вызвали очевидцы. Медработники рассказали, что он находится в анестезиологии-реанимации для больных с острым нарушением мозгового кровообращения. Среди прочего источник «Известий» уточнил, что актеру поставили диагноз «ишемический инсульт» с поражением правой височной области, который случился на фоне хронических заболеваний.

Позднее, 4 декабря, сообщалось об улучшении его состояния — Соломина перевели из реанимации в отделение неврологии. 9 января его выписали из больницы.

Юрий Соломин — актер и режиссер театра и кино, с 1988 года — художественный руководитель Малого театра, театральный педагог. Известен по ролям в кинофильмах «Адъютант его превосходительства» (1969), «Дерсу Узала» (1975), «Обыкновенное чудо» (1978), «Летучая мышь» (1978), «ТАСС уполномочен заявить» (1984), «Московская сага» (2004), «Исаев» (2009) и многим другим. На его счету — более 50 ролей в театре из современного и классического репертуара.

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Президент РФ Владимир Путин награждает художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина званием Герой Труда 12 июня 2020 года на Поклонной горе
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Умер Юрий Соломин
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Умер Юрий Соломин
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Умер Юрий Соломин
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Умер Юрий Соломин
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Умер Юрий Соломин
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Умер Юрий Соломин
Герой Труда РФ, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», народный артист СССР, почетный профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, почетный член Российской академии художеств Юрий Соломин
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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