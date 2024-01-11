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Режиссер Урсуляк назвал смерть Соломина невосполнимой потерей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Смерть народного артиста СССР Юрия Соломина стала невосполнимой потерей для российской культуры и искусства. Об этом 11 января в беседе с «Известиями» рассказал режиссер Сергей Урсуляк.

«Он абсолютно выдающийся артист. Это просто невосполнимая утрата. Это ужасно, просто ужасно», — поделился режиссер.

Он отметил, что, несмотря на общепринятое восприятие амплуа Соломина в кино как героя, он был очень разнообразным актером. Урсуляк вспоминает его выдающиеся работы в кинофильмах: «Адъютант его превосходительства» (1969), «Дерсу Узала» (1975) и «Обыкновенное чудо» (1978). Он подчеркивает, что Соломин был «изумительного качества, характерный артист».

Также Урсуляк рассказал о том, что Соломин стал наставником для большого количества учеников, о которых говорил всю жизнь. Он всегда старался рекомендовать, продвигать своих учеников, чем особенно запомнился.

О смерти худрука Малого театра Соломина стало известно ранее в этот день. Он скончался на 89-м году жизни. Как отметил источник «Известий», причиной смерти Юрия Соломина стал ряд осложнений после ишемического инсульта. Прощание и похороны запланированы на понедельник, 15 января.

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6 ноября 2023 года Соломина экстренно госпитализировали в Москве — худрук Малого театра потерял сознание во время прогулки. Медработники рассказали, что он находится в анестезиологии-реанимации для больных с острым нарушением мозгового кровообращения. Среди прочего источник «Известий» уточнил, что актеру поставили диагноз «ишемический инсульт» с поражением правой височной области, который случился на фоне хронических заболеваний.

Позднее, 4 декабря, сообщалось об улучшении его состояния — Соломина перевели из реанимации в отделение неврологии. 9 января его выписали из больницы.

Юрий Соломин — актер и режиссер театра и кино, с 1988 года — художественный руководитель Малого театра, театральный педагог. Известен по ролям в кинофильмах «Адъютант его превосходительства» (1969), «Дерсу Узала» (1975), «Обыкновенное чудо» (1978), «Летучая мышь» (1978), «ТАСС уполномочен заявить» (1984), «Московская сага» (2004), «Исаев» (2009) и многим другим. На его счету — более 50 ролей в театре из современного и классического репертуара.

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