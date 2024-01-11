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Калягин выразил сочувствие коллективу Малого театра в связи со смертью Соломина

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Народный артист СССР Юрий Соломин, помимо того что был прекрасным актером, являлся еще и талантливым художественным руководителем Малого театра. Об этом 11 января заявил в комментарии «Известиям» актер, народный артист РСФСР и режиссер Александр Калягин, выразив сочувствие коллективу театра в связи со смертью Соломина.

«Это был человек, который на все свои таланты актерского мастерства был еще прекрасным худруком Малого театра. Можно посочувствовать сейчас и Малому театру, и людям, с которыми ему довелось работать, и семье его. Это что-то страшное, мне страшно, что уходят великие люди, просто великие», — отметил 81-летний Калягин.

Как добавил основатель и художественный руководитель московского театра Et Cetera, Соломин, несмотря на свой почтенный возраст, когда человек уже «мало работоспособный», всë равно бывал в театре и следил за тем, как там проходит работа.

«Присутствие такого человека, как, например, Соломин, или как великий актер [экс-худрук МХТ им. Чехова и «Табакерки» Олег] Табаков, делает жизнь на земле лучше. Поэтому я очень сильно переживаю. Для меня Малый театр — один из столпов нашего российского театра», — отметил Калягин.

Он подчеркнул, что коллектив Малого театра подарил России многих великих актеров и произвел влияние на русское театральное искусство, отметив, что в свое время многие пьесы специально для него писал по заказу сам писатель и драматург Александр Островский.

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О смерти художественного руководителя Малого театра Соломина стало известно ранее в этот день. Он скончался на 89-м году жизни. Как отметил источник «Известий», смерть наступила по естественным причинам от остановки сердца. Артиста недавно выписали из больницы, но он всë равно не смог оправиться от последствий ишемического инсульта. Прощание и похороны запланированы, предварительно, на понедельник, 15 января.

6 ноября 2023 года Соломина экстренно госпитализировали в Москве — худрук Малого театра потерял сознание во время прогулки. Он был помещен в отделение анестезиологии-реанимации для больных с острым нарушением мозгового кровообращения. Источник «Известий» уточнил, что актеру поставили диагноз «ишемический инсульт» с поражением правой височной области, который случился на фоне хронических заболеваний.

Позднее, 4 декабря, сообщалось об улучшении его состояния — Соломина перевели из реанимации в отделение неврологии. 9 января его выписали из больницы.

Юрий Соломин — актер и режиссер театра и кино, с 1988 года — художественный руководитель Малого театра, театральный педагог. Известен по ролям в кинофильмах «Адъютант его превосходительства» (1969), «Дерсу Узала» (1975), «Обыкновенное чудо» (1978), «Летучая мышь» (1978), «ТАСС уполномочен заявить» (1984), «Московская сага» (2004), «Исаев» (2009) и многим другим. На его счету — более 50 ролей в театре из современного и классического репертуара.

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