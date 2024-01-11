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Силовые структуры Эквадора задержали почти 330 преступников после начала беспорядков

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Вооруженные силы и полиция Эквадора после начала беспорядков в стране задержали почти 330 предполагаемых преступников, еще пятерых ликвидировали. Об этом 10 января сообщил глава Объединенного командования ВС страны Хайме Вела Эразо.

«329 террористов были арестованы, пятеро террористов убиты. 28 боевиков, сбежавших в предыдущие дни, были пойманы», — передает его слова издание La Voz del Tomebamba в соцсети X.

Кроме того, по словам Эразо, силовикам пришлось за это время вступить в противостояние с тремя террористическими группами. На данный момент изъято 61 оружие, 418 боеприпасов, 24 взрывчатых вещества. Удалось спасти 41 заложника и вернуть 195 украденных транспортных средств.

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Вечером 9 января стало известно о захвате студии телеканала TC Televisión в Эквадоре вооруженными людьми. СМИ публиковали кадры прямого эфира, на которых видны шестеро мужчин в масках, направляющие оружие на лежащих на полу сотрудников телеканала. Позднее полиция объявила, что захватчики были арестованы, а из здания всех эвакуировали.

После этого президент страны Нобоа заявил о введении в стране режима внутреннего вооруженного конфликта на фоне обострения ситуации в сфере безопасности. Он мобилизовал войска для проведения военных операций по нейтрализации террористических группировок.

На следующий день, 10 января, национальная полиция сообщила, что в результате беспорядков в эквадорском Гуаякиле и соседнем с ним городе Ноболь погибли не менее 10 человек, среди которых два сотрудника полиции. Мэр Гуаякиля Акилес Альварес рассказал, что два человека получили ранения в ходе столкновений правоохранителей и преступных группировок. Также за день было получено более 1,9 тыс. сообщений о преступлениях и беспорядках.

В посольстве РФ в Эквадоре настоятельно рекомендовали избегать посещения страны. В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва осуждает террористические методы группировок, начавших беспорядки в Эквадоре, в том числе захват заложников.

Главный редактор журнала «Латинская Америка», профессор Санкт-Петербургского государственного университета Виктор Хейфец выразил мнение, что одной из причин начала беспорядков в Эквадоре может быть то, что наркокартели хотят сместить с поста президента страны Даниэля Нобоа. Они хотят, чтобы власти освободили сферы влияния, пояснил он.

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