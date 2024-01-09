Всемирный банк подтвердил прогноз роста ВВП России в 2024-2025 годах

Всемирный банк повысил прогноз роста внутреннего валового продукта (ВВП) России в 2023 году до 2,6% с ожидавшихся в октябре 1,6%, а также, подтвердил прогнозы на 2024 и 2025 годы, Это следует из доклада Global Economic Prospects, опубликованного на сайте международной финансовой организации.

Более сильный, чем ожидалось, рост ВВП РФ в прошедшем году Всемирный банк связывает, в том числе, с существенной бюджетной поддержкой.

«Темпы экономического роста в России, как ожидается, замедлятся до 1,3% в 2024 году и далее до 0,9% в 2025 году; ужесточение политики ЦБ РФ, вероятно, будет способствовать ослаблению внутреннего спроса», — уточняется в документе.

Влиять на рост ВВП России может ограниченность мощностей, в том числе нехватка рабочей силы, отмечают эксперты.

Кроме того, организация снизила прогноз роста экономики Евросоюза в 2024 году до 0,7% и 1,6% в 2025-м. Так, рост экономики зоны евро в 2024 году составит 0,7%, что на 0,6 п.п. ниже по сравнению с предыдущей оценкой июня 2023 года. Прогноз роста ВВП еврозоны на 2025 год понижен на 0,7 п.п.по сравнению с предыдущей оценкой и составляет 1,6%. В 2023 году рост европейской экономики, по оценке Всемирного банка, составил только 0,4%.

Эксперты обращают внимание, что в целом текущее десятилетие должно было стать переломным в области развития в лучшую сторону, однако, по прогнозам, к концу 2024 года мировая экономика установит антирекорд. Темпы роста мирового ВВП в первой половине нынешнего десятилетия окажутся самыми низкими за последние 30 лет.

До этого, 5 января, директор отдела экономического анализа и политики департамента по экономическим и социальным вопросам ООН Шантану Мукерджи заявил, что российская экономика за 2023 год продемонстрировала рост в 2,7%. По его словам, в 2024 году рост составит 1,3%.

Ранее, 1 января, президент России Владимир Путин в ходе встречи с военнослужащими в госпитале имени Вишневского сообщил о росте ВВП РФ на 3,5% по итогам 2023 года. Он привел данные, что в 2022 году экономика России опустилась на 1,2%, однако в 2023 году ВВП страны вновь показал рост. Таким образом, российская экономика не только отыграла падение, но и перешла к увеличению.

Ранее, 25 декабря, Путин спрогнозировал рост ВВП России на 3,5% по итогам года. Он добавил, что прирост валового продукта, причем значительный, имеется также и в других государствах ЕАЭС.