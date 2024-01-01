Путин заявил о росте ВВП России на 3,5% по итогам 2023 года

По итогам 2023 года валовой внутренний продукт (ВВП) России вырос на 3,5%, сообщил 1 января президент страны Владимир Путин на встрече с военными в госпитале Вишневского.

«Украина рассчитывала разрушить нашу экономику, она не в состоянии этого сделать, она сама полностью разрушена уже, там ничего уже не осталось, существует только на подачки. Все руководители [Украины] ездят с протянутой рукой, клянчат лишний миллион долларов. У нас другая совершенно ситуация», — подчеркнул российский лидер.

Он сообщил, что по последним подсчетам в 2022 году экономика России опустилась на 1,2%, однако в 2023 году ВВП страны вырос уже на 3,5%, отыграв тем самым падение.

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