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Медведев поблагодарил Евросоюз за рост экономики России

Медведев: ВВП РФ растет на фоне того, как экономика ЕС скатывается в рецессию
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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
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Пока экономика государств Евросоюза (ЕС) скатывается в рецессию, валовой внутренний продукт (ВВП) России растет. Об этом 19 декабря заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети Х (бывш. Twitter).

«Европейская экономика неуклонно погружается в рецессию. В Германии ВВП составляет –0,2% в годовом выражении во втором квартале и –0,3% в третьем. Во Франции это +0,5% во втором квартале, но –0,1% в третьем», — указал он, комментируя введение ЕС 12-го пакета санкций против России.

Тем временем в России ВВП прибавил 5,5% в годовом выражении в третьем квартале и 7,8% — по втором, подчеркнул Медведев. По его словам, объединению пора задуматься об очередном пакете санкций.

«ЕС, спасибо за рост!» — заключил зампред Совбеза.

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Накануне Евросоюз утвердил 12-й пакет антироссийских санкций. Рестрикции подразумевают новые экспортные ограничения против РФ на продукцию и технологии двойного назначения, а также запрет на прямой или косвенный ввоз, покупку или передачу бриллиантов, включая ювелирные изделия, из России.

14 декабря, президент России Владимир Путин в ходе «Итогов года» заявил о большом запасе прочности российской экономики. Он отметил, что этот запас прочности и устойчивости в финансах и экономике РФ накопила за предыдущие десятилетия. Говоря об экономических показателях страны, которыми можно гордиться, он отметил, что основным их них является ВВП, и к концу года ожидается 3,5%.

До этого, 13 декабря, министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая на правительственном часе в Совете Федерации, заявил, что ставка на санкционный блицкриг против российской экономики провалилась, однако на Западе не готовы признавать свои ошибки. Он добавил, что на Западе всë больше лелеют мечту устранить Россию как самостоятельную геополитическую величину.

Западные государства усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом РФ на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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