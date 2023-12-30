Решетников назвал улучшение оценок ВВП доказательством устойчивости экономики РФ

Улучшение оценок Росстата по валовому внутреннему продукту (ВВП) России за 2021–2022 годы доказывает устойчивость экономики государства к шокам. Об этом 30 декабря заявил журналистам министр экономического развития РФ Максим Решетников.

«Росстат уточнил оценки ВВП за 2021 и 2022 годы. В обоих случаях цифры существенно пересмотрены «вверх» — до +5,9% и –1,2% соответственно. Улучшение оценок — свидетельство устойчивости экономики и ее успешной адаптации к санкциям и постковидной ситуации. Это подтверждает нашу способность эффективно приспосабливаться к любым шокам», — отметил он.

По словам главы Минэка, основу гибкости и дальнейшего развития российской экономики, а также ее роста в 2023 году обеспечили решения правительства РФ под руководством премьер-министра Михаила Мишустина в период пандемии.

Решетников добавил, что в результате на основе статистики за 11 месяцев текущего года министерство прогнозирует рост ВВП в 2023 году в 3,5%, что превысило изначальные оценки.

Ранее, 29 декабря, директор департамента макроэкономического анализа и прогнозирования Минэкономразвития России Лев Денисов в разговоре с «Известиями» заявил, что российская экономика адаптировалась к санкциям лучше, чем ожидалось. Такой вывод он также сделал на основе уточненных Росстатом данных об оценке ВВП за 2021 и 2022 годы.

До этого, 25 декабря, президент России Владимир Путин спрогнозировал рост ВВП России на 3,5% по итогам года. Глава государства добавил, что прирост валового продукта, причем значительный, имеется также и в других государствах ЕАЭС.

19 декабря заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что ВВП РФ растет на фоне рецессии экономики Европейского союза (ЕС). По его словам, объединению пора задуматься об очередном пакете антироссийских санкций, которые, по словам Медведева, помогают российской экономике.