Реклама
Прямой эфир
Общество
Вулкан Ключевской выбросил пепел на высоту 6 км
Политика
Путин отметил развитие взаимоотношений России и Туркмении
Политика
В МИД РФ заявили о намерении США открыть «второй фронт» против России на Южном Кавказе
Авто
Немецкие хакеры обнаружили скрытый «режим Илона» в автомобилях Tesla
Мир
Больше половины американцев посчитали 2023 год плохим для США
Армия
Чичерина выступила перед военнослужащими ЦВО на краснолиманском направлении
Мир
Небензя назвал размещение ПВО Украины в жилых зонах причиной новых жертв
Мир
В Чехии усомнились в способности F-16 переломить ситуацию на Украине
Экономика
Решетников назвал улучшение оценок ВВП доказательством устойчивости экономики РФ
Мир
Bloomberg вновь назвало Маска самым богатым человеком в мире
Экономика
В МИД заявили об открытости Москвы к разговору с Западом о замороженных активах
Общество
В новых внутренних паспортах России появится биометрия
Политика
Кабмин не поддержал законопроект о введении только прямых выборов губернаторов
Мир
В двух префектурах Франции из-за массового отравления запретили продажу устриц
Мир
Байден провел в отпуске почти 40% всего своего президентского срока

Решетников назвал улучшение оценок ВВП доказательством устойчивости экономики РФ

Решетников: улучшение оценок ВВП за 2021–2022 годы доказывает устойчивость экономики РФ
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Улучшение оценок Росстата по валовому внутреннему продукту (ВВП) России за 2021–2022 годы доказывает устойчивость экономики государства к шокам. Об этом 30 декабря заявил журналистам министр экономического развития РФ Максим Решетников.

«Росстат уточнил оценки ВВП за 2021 и 2022 годы. В обоих случаях цифры существенно пересмотрены «вверх» — до +5,9% и –1,2% соответственно. Улучшение оценок — свидетельство устойчивости экономики и ее успешной адаптации к санкциям и постковидной ситуации. Это подтверждает нашу способность эффективно приспосабливаться к любым шокам», — отметил он.

По словам главы Минэка, основу гибкости и дальнейшего развития российской экономики, а также ее роста в 2023 году обеспечили решения правительства РФ под руководством премьер-министра Михаила Мишустина в период пандемии.

Решетников добавил, что в результате на основе статистики за 11 месяцев текущего года министерство прогнозирует рост ВВП в 2023 году в 3,5%, что превысило изначальные оценки.

Кризис не удался: Запад признал восстановление экономики РФ вопреки санкциям
Почему ВВП страны растет быстрее, чем в США и Еврозоне

Ранее, 29 декабря, директор департамента макроэкономического анализа и прогнозирования Минэкономразвития России Лев Денисов в разговоре с «Известиями» заявил, что российская экономика адаптировалась к санкциям лучше, чем ожидалось. Такой вывод он также сделал на основе уточненных Росстатом данных об оценке ВВП за 2021 и 2022 годы.

До этого, 25 декабря, президент России Владимир Путин спрогнозировал рост ВВП России на 3,5% по итогам года. Глава государства добавил, что прирост валового продукта, причем значительный, имеется также и в других государствах ЕАЭС.

19 декабря заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что ВВП РФ растет на фоне рецессии экономики Европейского союза (ЕС). По его словам, объединению пора задуматься об очередном пакете антироссийских санкций, которые, по словам Медведева, помогают российской экономике.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023