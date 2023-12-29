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В Минэкономразвития РФ заявили об уверенной адаптации России к санкциям

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Российская экономика адаптировалась к санкциям лучше, чем ожидалось. Об этом в беседе с «Известиями» заявил директор департамента макроэкономического развития и прогнозирования Минэкономразвития России Лев Денисов.

«Адаптация российской экономики к беспрецедентному санкционному давлению была еще более уверенной, чем считалось ранее», — рассказал чиновник.

Вывод Денисова основан на уточненных Росстатом данных об оценке валового внутреннего продукта (ВВП) за 2021 и 2022 годы. Росстат провел оценку в пятый раз, что является нормой, так как данные поступают в ведомство в течение двух лет. В соответствии с уточненной оценкой, спад ВВП в 2022 году составил –1,2%, а ранее он оценивался в –2,1% год к году.

Также эксперт, опираясь на обновленные оценки ВВП в 2021-м, указал, что восстановление экономики России после пандемии прошло быстрее ожидаемого. Согласно новой оценке за 2021 год, показатель улучшен на 0,3%. В результате рост ВВП составил +5,9% год к году, сообщает чиновник.

Денисов подчеркнул, что уточненные данные позволили увидеть полную картину по небазовым отраслям экономики. Таким образом, улучшены оценки по туризму, IT и науке. Экономист пояснил, что данная оценка показывает результаты всей проделанной в последние годы работы.

«Принятые президентом (Владимиром Путиным. — Ред.) и реализованные правительством решения сработали», — заявил Денисов.

Он отметил, что особенное влияние оказали ставки на предпринимательские инициативы, поддержка внутренних спроса и предложения, в том числе по новым точкам роста: туризму и IT.

Потенциальный темп роста российской экономики, по мнению Денисова, выше, чем считают некоторые эксперты. Уточненные данные показывают, что российская экономика устойчиво развивается.

Также эксперт добавил, что первая оценка ВВП за 2023 год будет представлена Росстатом в феврале 2024 года.

«Сегодня ВВП уже выше, чем был до санкционной атаки Запада»
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Ранее, 25 декабря, Владимир Путин спрогнозировал рост ВВП России на 3,5% по итогам года. Он добавил, что прирост валового продукта, причем значительный, имеется также и в других государствах ЕАЭС.

Ранее, 19 декабря, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что ВВП РФ растет на фоне рецессии экономики Европейского союза (ЕС). По его словам, объединению пора задуматься об очередном пакете антироссийских санкций, которые, по словам Медведева, помогают российской экономике расти.

До этого, 13 октября, Путин заявил, что Россия реализует все свои планы развития, ни от чего не отказываясь. Он указал, что ожидаемый рост ВВП в 3% по итогам текущего года — хороший результат и российская экономика устойчива.

Месяцем ранее президент России заявил о завершении этапа восстановления российской экономики, отметив, что страна выдержала беспрецедентное внешнее давление. Он сказал, что ВВП России вышел на уровень 2021 года и новой целью является формирование условий для дальнейшего стабильного и долгосрочного его развития.

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