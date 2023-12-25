Путин спрогнозировал рост ВВП России на 3,5% по итогам года
Валовой внутренний продукт (ВВП) России по итогам 2023 года вырастет на 3,5%. Об этом заявил президент России Владимир Путин на на заседании Высшего Евразийского экономического совета в понедельник, 25 декабря.
«С удовлетворением отмечаем, что в текущем году во всех странах — членах объединения фиксируется стабильный рост экономик. Так, у нас в России за первые три квартала ВВП прибавил 3%, а по итогам года ожидается 3,5%», — сказал глава государства.
Он добавил, что прирост валового продукта, причем значительный, имеется также и в других государствах ЕЭАС.
Ранее, 19 декабря заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что ВВП РФ растет на фоне рецессии экономики Европейского союза (ЕС). По его словам, объединению пора задуматься об очередном пакете антироссийских санкций, которые, по словам Медведева, помогают российской экономике расти.
В октябре Путин заявил, что Россия реализует все свои планы развития, ни от чего не отказываясь. Он отметил, что ситуация в российской экономике устойчивая, ожидаемый рост ВВП в 3% по итогам 2023 года является хорошим результатом.
Месяцем ранее президент России заявил о завершении этапа восстановления российской экономики, отметив, что страна выдержала беспрецедентное внешнее давление. Он сказал, что ВВП России вышел на уровень 2021 года, и новой целью является формирование условий для дальнейшего стабильного и долгосрочного его развития.