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А как без рук: в России добавится 2 млн рабочих мест к 2030 году

Каких специалистов будет не хватать рынку труда и влияет ли дефицит кадров на экономику
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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К 2030 году в РФ добавится более 2 млн рабочих мест, спрогнозировал «Известиям» гендиректор ВНИИ труда Минтруда Дмитрий Платыгин. При этом дефицит кадров может сохраниться и к концу десятилетия, считают эксперты. Больше всего будет не хватать рабочего персонала. В ближайшие годы главной задачей станет увеличение производительности труда. Если компании будут конкурировать за работников, повышая зарплаты, а эффективность их при этом не вырастет, то это приведет к росту темпов инфляции. Выходом из ситуации, по мнению аналитиков, могут стать автоматизация и роботизация.

Что будет с рынком труда РФ в будущем

Рынок труда соискателя, который сформировался в 2023-м, продолжит развитие. При этом в перспективе до 2030 года в экономике добавится еще более 2 млн рабочих мест к уже существующим. Такой прогноз дал «Известиям» генеральный директор ВНИИ труда Минтруда Дмитрий Платыгин.

— И он вполне реален. При этом поменяется качество рабочей силы. Уже идут постоянные структурные изменения, исчезают устаревшие профессии, появляются новые, зачастую на стыке специальностей. И как раз таких специалистов, скорее всего, будет не хватать экономике России, — считает доцент кафедры ТПП «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Российская экономика проходит процесс структурных преобразований, в связи с чем количество рабочих мест будет расти, согласился член совета директоров аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян. По его словам, нехватка рук и низкая безработица приводят к повышению зарплат и жесткой конкуренции за кадры при невысокой производительности труда. Опережающий рост заработков раскручивает инфляцию, создавая финансовые риски.

сотрудники
Фото: ТАСС/Денис Кожевников

Безработица в РФ составляет 2,9%, рассказал президент РФ Владимир Путин на прямой линии в декабре. По его словам, это произошло впервые в истории страны. При этом дефицит работников по итогам 2023-го оценивается в 4,8 млн человек, сообщали ранее «Известия». В перспективе он сохранится, уверена Людмила Иванова-Швец. С учетом демографической ситуации дополнительные трудовые ресурсы пока взять неоткуда — привлечение иностранцев ситуацию не изменит, полагает эксперт.

Сейчас, чтобы нанять или сохранить квалифицированных сотрудников, компании вынуждены предлагать лучшие, чем у конкурентов, условия, в том числе повышать зарплату, отметил Дмитрий Платыгин из ВНИИ Труда.

— Россия находится на этапе, когда повышение эффективности работы становится важнейшим фактором жизнеспособности экономики в будущем. Поскольку дефицит рабочих рук никуда не денется, однозначным трендом на горизонте 2030 года будет борьба за повышение производительности труда, — уверен Агван Микаелян.

рабочие
Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Нехватка квалифицированных рабочих — один из главных вызовов России, говорил и глава Минэка Максим Решетников в декабре.

— Проблема с кадрами сейчас является одной из главных наряду с высокими процентными ставками. Это ограничивает дальнейший рост экономики. Тем не менее рынок труда показал свою гибкость. И ситуация не настолько острая, как представляется некоторым аналитикам, — заявил министр.

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Каких кадров будет не хватать рынку труда

Основная часть новых рабочих мест появится в обрабатывающей промышленности, полагает Агван Микаелян из FinExpertiza. Он объяснил: это связано с развитием импортозамещения и ОПК. Сейчас оборонный сектор за счет повышения зарплат перетянул на себя значительное число специалистов из гражданских производств, добавил эксперт. Из-за этого в обрабатывающей промышленности обострилась внутренняя конкуренция за трудовые ресурсы.

офис
Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

— Именно гражданское обрабатывающее производство будет испытывать на себе основное давление от нехватки специалистов. И другого варианта, кроме как увеличение производительности, автоматизация и роботизация, у бизнеса нет, — прогнозирует он.

Также потребуется очень много программистов, продолжил Агван Микаелян. Но в этой части перспективы достаточно хорошие: если из-за демографической ямы 1990-х количество россиян от 30 до 40 лет сократится на 7 млн человек, то численность молодежи от 15 до 29 лет (наиболее способных для создания и работы с новыми IT-продуктами), увеличится на 3 млн. Эксперт резюмировал: кадровые потребности в IT-сфере будут закрыты.

— Работодатели всё больше предпочитают специалистов с широким спектром навыков, а не только с узкой экспертизой в одной области. Это связано и с потребностью в универсальных кадрах, способных решать несколько задач одновременно, и с необходимостью быстрой адаптации к изменяющимся условиям, — поделилась главный эксперт hh.ru по рынку труда Наталья Данина.

При этом по итогам 2023-го средний уровень конкуренции на рынке труда в России держится на отметке 3,5 пункта, то есть на одну вакансию приходилось 3,5 резюме, рассказала она. Это говорит об относительной стабилизации ситуации, хотя летом показатель снижался до 3,2 пункта — это абсолютный антирекорд за всю историю наблюдений, подчеркнула эксперт.

компьютер
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

— Хотя уровень конкуренции за вакансии и сейчас далек от нормы, хорошая новость в том, что это некая точка фиксации, ниже которой индекс опускаться не будет. Однако о подъеме тоже говорить не приходится — в обозримом горизонте больше людей на рынке не появится. Если HR с этим фактом уже смирились, то бизнес — пока нет, — отметила Наталья Данина.

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По словам эксперта, рынок труда и российская экономика в целом достаточно хорошо проходит крайне непростой и уникальный период своего развития. Тем не менее, по консенсус-прогнозу ЦБ и Минэка, 2024 год с точки зрения динамики ВВП выдастся непростым. Минэк ожидает рост ВВП на 2,3%, а ЦБ — лишь на 0,5–1,5%.

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