Российская экономика за весь 2023 год продемонстрировала рост в 2,7%. Об этом в четверг, 4 января, сообщил в ходе брифинга директор отдела экономического анализа и политики департамента по экономическим и социальным вопросам ООН Шантану Мукерджи.

«Мы подсчитали, что в 2023 году российская экономика выросла примерно на 2,7%», — заявил он.

По его словам, в 2024 году рост составит 1,3%.

При этом рост мирового валового внутреннего продукта (ВВП), по данным ООН, составит 2,4% в 2024 году.

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с военнослужащими в военном госпитале имени Вишневского 1 января сообщил о росте ВВП РФ на 3,5% по итогам 2023 года.

Лидер государства сообщил, что, по последним подсчетам, в 2022 году экономика России опустилась на 1,2%, однако в 2023 году ВВП страны вновь показал рост. Таким образом, российская экономика не только отыграла падение, но и перешла к увеличению.

Тогда же польская газета Myśl Polska указала на то, что РФ удалось выдержать все санкционные нападки со стороны западных стран, а российская экономика выстояла.

29 декабря директор департамента макроэкономического анализа и прогнозирования Минэкономразвития России Лев Денисов в разговоре с «Известиями» заявил, что российская экономика адаптировалась к санкциям лучше, чем ожидалось.

Депутат Европарламента от немецкой партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Бек 19 декабря отмечал, что антироссийские санкции не оказали желаемого эффекта и вредят больше Евросоюзу, нежели РФ.