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Блинкен заявил о желании ближневосточных стран нормализовать связи с Израилем

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Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
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Саудовская Аравия и другие страны Ближнего Востока заинтересованы в нормализации отношений с Израилем. Об этом в понедельник, 8 января, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен журналистам, сообщает телеканал CNN.

При этом Блинкен уточнил, что это возможно при условии прекращения боевых действий в секторе Газа и наличия плана реализации двухгосударственного решения палестино-израильского конфликта.

«Интерес есть, он реален. И это может сыграть преобразующую роль», — заявил Блинкен.

На вопрос о перспективах нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией госсекретарь ответил, что у сторон есть явная заинтересованность.

«Что касается интеграции, нормализации, да, мы говорили об этом <...>, в том числе, конечно, в Саудовской Аравии. И я могу сказать, что здесь есть явная заинтересованность в том, чтобы этого добиваться, явный интерес в регионе к тому, чтобы этого добиваться. Но это потребует прекращения конфликта в Газе, и это также, очевидно, потребует наличия практического пути к палестинской государственности», — заявил он.

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7 января член руководства палестинского движения ХАМАС Усама Хамдан заявил, что более 30 тыс. человек в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан стали жертвами действий израильских военных с начала эскалации. Как отметил Хамдан, еще минимум 7 тыс. жителей Газы числятся пропавшими без вести.

Также министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что военные действия в секторе Газа будут продолжаться, пока все израильские заложники не будут возвращены.

До этого, 6 января, истребители израильских Военно-воздушных сил (ВВС) атаковали тыловые базы вооруженных формирований «Хезболла» на юге Ливана. Кроме того, 5 января ВВС Израиля нанесли удар по оперативному командному центру шиитского движения в Ливане.

В свою очередь, 30 декабря премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что военные действия ЦАХАЛ против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа могут продлиться еще несколько месяцев. Он указал, что военные действия будут продолжаться, пока Израиль не достигнет всех целей.

2 декабря Нетаньяху заявил, что эскалация со стороны «Хезболлы» может привести к уничтожению Ливана. Премьер-министр отметил, что Израиль продолжает противодействовать «Хезболле» на севере — уничтожать террористические отряды, оттеснять их дальше от границы, ликвидировать боеприпасы.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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