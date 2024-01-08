Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Два украинских беспилотника сбиты в Климовском районе Брянской области
Армия
Северный флот заявил о планах в 2024 году продолжить укреплять позиции в Мировом океане
Мир
Умер обладатель Кубка УЕФА 2005 года в составе ЦСКА Богдан Шершун
Мир
В правительстве Швеции призвали граждан быть готовыми к войне
Мир
В ОАЭ призвали Нетаньяху просить деньги для палестинцев у Зеленского
Мир
Генерал США в отставке предрек Украине потерю территорий из-за нехватки боеприпасов
Экономика
Абрамченко указала на отсутствие ущерба РФ из-за закрытия границы с Финляндией
Мир
Глава МИД Венгрии заявил о намерении «открыть глаза» на ошибки руководству ЕС
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрыве на окраине Харькова
Мир
Пушилин заявил об экономической несостоятельности Украины
Мир
Пушилин выразил уверенность в работе преемников Зеленского под диктовку Запада
Общество
Около 50 автомобилей участвовало в ДТП в Новгородской области
Мир
В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,4
Происшествия
Двое жителей Санкт-Петербурга погибли под лавиной в Хибинах
Общество
Медики эвакуируют 10 пострадавших в массовом ДТП в Новгородской области

Двое жителей Санкт-Петербурга погибли под лавиной в Хибинах

0
Фото: СУ СК России по Мурманской области
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Двое жителей Санкт-Петербурга погибли в результате схода лавины в районе ущелья Рамзая в Хибинских горах в Мурманской области. Об этом в понедельник, 8 января, сообщает пресс-служба следственного управления СК России по региону.

Отмечается, что по факту обнаружения 8 января тел двух мужчин начата процессуальная проверка. На данный момент следователи проводят осмотр места происшествия, также назначены судебно-медицинские экспертизы.

«Личности погибших установлены — это жители города Санкт-Петербурга 1975 и 1969 годов рождения», — сообщили в ведомстве.

Кроме того, по данным официального Telegram-канала главного управления МЧС России по Мурманской области, оказавшиеся под завалом два человека двигались на снегоходах в составе незарегистрированной туристкой группы.

Для проведения поисковых работ на месте происшествия работали спасатели Мурманского комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России, а также дополнительно были направлены спасатели из Мурманска и Кировска.

На месте были задействованы 51 человек и 29 единиц техники, подытожили в МЧС.

Уклонное падение: суд назвал причины гибели девяти туристов на Камчатке
Чем любители экстрима рискуют, слишком доверяя организаторам опасных походов

В начале декабря сообщалось, что два человека, поехавшие кататься на снегоходах в составе туристической группы, погибли в Республике Хакасия из-за непогоды. В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух человек»).

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024