Двое жителей Санкт-Петербурга погибли под лавиной в Хибинах

Двое жителей Санкт-Петербурга погибли в результате схода лавины в районе ущелья Рамзая в Хибинских горах в Мурманской области. Об этом в понедельник, 8 января, сообщает пресс-служба следственного управления СК России по региону.

Отмечается, что по факту обнаружения 8 января тел двух мужчин начата процессуальная проверка. На данный момент следователи проводят осмотр места происшествия, также назначены судебно-медицинские экспертизы.

«Личности погибших установлены — это жители города Санкт-Петербурга 1975 и 1969 годов рождения», — сообщили в ведомстве.

Кроме того, по данным официального Telegram-канала главного управления МЧС России по Мурманской области, оказавшиеся под завалом два человека двигались на снегоходах в составе незарегистрированной туристкой группы.

Для проведения поисковых работ на месте происшествия работали спасатели Мурманского комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России, а также дополнительно были направлены спасатели из Мурманска и Кировска.

На месте были задействованы 51 человек и 29 единиц техники, подытожили в МЧС.

В начале декабря сообщалось, что два человека, поехавшие кататься на снегоходах в составе туристической группы, погибли в Республике Хакасия из-за непогоды. В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух человек»).