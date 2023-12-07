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В Хакасии возбудили уголовное дело после гибели двух туристов в тайге

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Фото: Telegram/krksledkom
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Два туриста погибли в хакасской тайге во время непогоды. Об этом 7 декабря сообщило Главное следственное управление СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По его информации, 6 декабря группа туристов из разных регионов России выехала на снегоходах из села Приисковое. Из-за сильного ветра и метели они не смогли вернуться обратно и заночевали в тайге.

«В результате проведенных поисковых мероприятий с участием волонтеров, специалистов Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда и оперативной группы Главного управления МЧС России по Республике Хакасия установлено местонахождение 24 туристов, два туриста из разных групп обнаружены без признаков жизни», — сообщило ведомство в Telegram.

По предварительной информации, у одного туриста резко ухудшилось здоровье, другой попал в метель при расчистке дороги и не вернулся к основной группе.

В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух человек»).

Тела погибших доставили на базу, проводится судебно-медицинская экспертиза с целью установить причины смерти.

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