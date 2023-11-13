Суд вынес приговор организатору смертельного тура на Ключевскую Сопку

Камчатский суд вынес обвинительный приговор директору новосибирской туркомпании ООО «Экстрим тайм» Андрею Степанову в связи с гибелью девяти туристов на Ключевской Сопке в прошлом году. Об этом 13 ноября заявили в прокуратуре Камчатского края.

По уголовному делу за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть более двух лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ), ему назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Отмечается, что суд удовлетворил иски потерпевших о компенсации морального вреда.

В прокуратуре напомнили, что Степанов организовал восхождение на вулкан, несмотря на то что на подобные туры на Ключевской Сопке действовал запрет и она была закрыта для посещения.

Кроме того, поход совершался по неутвержденному маршруту и в сопровождении гидов, не имевших необходимой квалификации на его проведение в условиях повышенной сложности.

6 сентября 2022 года Следственный комитет РФ по Камчатскому краю сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении руководителя и гида-инструктора ООО «Экстрим тайм». В тот день стало известно, что число погибших достигло девяти человек.

До этого, 4 сентября, отмечалось, что один из гидов получил травму в виде перелома ноги. Второй гид сообщил о произошедшем по спутниковой связи в МЧС. После этого сотрудники поисково-спасательного отряда на вертолете вылетели к вулкану для оказания помощи туристам и дальнейшей их эвакуации.

16 ноября 2022 года сообщалось о задержании гида, устроившего восхождение на Ключевскую Сопку. Ранее, в сентябре, судом был арестован директор турфирмы «Экстрим тайм» Андрей Степанов.

Группа туристов, состоящая из 12 человек, в том числе двух гидов, 3 сентября совершала восхождение на вершину вулкана Ключевской. На отметке 3300 м трое туристов из группы остались в лагере, остальные продолжили восхождение. На отметке 4158 м несколько человек сорвались в пропасть.