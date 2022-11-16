Устроивший восхождение на Ключевскую сопку гид задержан

Следственный комитет (СК) России задержал гида, который участвовал в организации восхождения туристов на вулкан Ключевская Сопка. Об этом сообщил СК РФ в среду, 16 ноября.

«Следователем следственного управления СК России по Камчатскому краю задержан 30-летний гид, участвовавший в организации восхождения туристов на вулкан Ключевская Сопка и сопровождавший их на туристическом маршруте», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

В ведомстве также сообщили, что мужчина допрошен в качестве подозреваемого по уголовному делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших смерть девяти туристов.



В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Он помещен в изолятор временного содержания.

Группа туристов, состоящая из 12 человек, в том числе двух гидов, 3 сентября совершала восхождение на вершину вулкана Ключевской. На отметке 3300 м трое туристов из группы остались в лагере, остальные продолжили восхождение. На отметке 4158 м несколько человек сорвались в пропасть. Погибли девять человек, их тела эвакуировали с вулкана.

5 сентября туристы вышли на связь с родственниками и рассказали, что живы. К ним на помощь отправились две группы спасателей.

7 сентября суд арестовал директора новосибирской турфирмы «Экстрим Тайм» Андрея Степанова на два месяца по делу о гибели девяти человек на Ключевской сопке. Свою вину директор не признал.