Уклонное падение: суд назвал причины гибели девяти туристов на Камчатке

Суд Петропавловска-Камчатского установил причины резонансной гибели десяти человек при подъеме на вулкан Ключевская Сопка в 2022 году. Он согласился с версией следствия: туристов вели по закрытому властями маршруту, у проводников не было надлежащей квалификации и их число было слишком мало для большой группы. 13 ноября суд приговорил организатора похода , директора турфирмы «Экстрим тайм» Андрея Степанова к четырем годам лишения свободы. Он полностью признал вину, сообщил его адвокат. Обвинение настаивало, что у гидов должен был быть статус инструкторов-проводников после прохождения аттестации, но такого механизма в России пока нет — он начнет работать с 1 июля 2024 года. Как любителям экстремальных развлечений отличить легальный тур от нелегального, разбирались «Известия».

Как погибли люди на Ключевской Сопке

Директора новосибирской турфирмы «Экстрим тайм» Андрея Степанова 13 ноября приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима. Именно эта компания организовала поход, в результате которого при подъеме на вулкан Ключевская Сопка погибли девять человек — восемь туристов и один гид-проводник. Городской суд Петропавловска-Камчатского постановил, что предприниматель виновен в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть более двух лиц.

Фото: ТАСС/Вадим Белозерцев Директор туристической компании "Экстрим Тайм" Андрей Степанов (в центре) во время избрания меры пресечения в Кировском районном суде.

Трагедия на Ключевской Сопке произошла 3 сентября 2022 года. Покорять вершину в 4 750 метров отправились десять туристов из разных регионов страны и два гида.

Восхождение начали 30 августа, группа шла в связках по три человека. На отметке выше четырех тысяч метров двум туристам стало плохо, и они вместе с гидом Иваном Алабугиным приняли решение спуститься обратно в лагерь. Эта группа выжила.

Остальные восемь туристов во главе с инструктором Андреем Мищенко продолжили путь. На высоте около 4 400 метров погода ухудшилась и они поняли, что подняться дальше по ледовому склону невозможно. Эта группа тоже решила вернуться в лагерь, но во время спуска сорвалась вниз.

Пять человек погибли сразу, еще трое туристов и Андрей Мищенко какое-то время выходили на связь со спасателями, докладывали обстановку. Однако из-за нелетной погоды добраться к пострадавшим спасатели смогли лишь через несколько дней. К тому моменту все альпинисты скончались от полученных травм и переохлаждения.

В Следственном комитете по Камчатскому краю «Известиям» рассказали, что все восемь туристов и гид спускались в одной связке . Это и стало роковой ошибкой, полагает директор туроператора Russia Discovery, глава комитета Российского союза туриндустрии по приключенческому туризму, Вадима Мамонтова.

— Финал спуска с такой высоты в одной связке был, к сожалению, предопределен , — сказал он «Известиям».

Фото: МЧС РФ Эвакуация туристов

Вадим Мамонтов пояснил: обычно в связке идут два, максимум три человека. Чем больше людей в связке, тем больше риск, что один альпинист, сорвавшись, потянет за собой всех остальных, особенно если люди устали. По предположению эксперта, решение идти в одной связке могло быть принято, потому что с туристами остался всего один гид-проводник — и это было еще одной ошибкой организаторов похода.

Пошли без разрешения

У трагедии были и другие причины, считает следствие. Фирма «Экстрим тайм» не имела права отправлять туристов на Ключевскую Сопку — этот маршрут был закрыт по распоряжению администрации сети природных парков «Вулканы Камчатки» с июня 2022 года как опасный , рассказали «Известиям» в СК по Камчатскому краю.

— Поскольку парк «Ключевский» относится к особо охраняемым природным территориям, его посещение требует обязательного разрешения. Фирма «Экстрим тайм» это разрешение не могла получить в силу запрета, и гиды повели туристов без разрешения. За это директор фирмы впоследствии был привлечен к административной ответственности, — сообщили в СК.

Кроме того, следователи считают, что два инструктора не могли надлежащим образом обеспечить безопасность десяти туристов на маршруте.

— В законе пока нет четких требований по соотношению числа гидов и туристов, однако есть постановление правительства, рекомендующее турфирмам привлекать дополнительных инструкторов на особо сложных маршрутах, — пояснили в СК.

Фото: ТАСС/КГКУ "ЦОД" Эвакуация пострадавших бортом МЧС России

По сложившейся практике, при восхождениях по подобные вершины, на двух туристов приходится один проводник. И значит, в случае с камчатской группой их должно было быть как минимум вдвое больше.

Но и те два гида, которых фирма привлекла, оказались не вполне подготовленными, считают следователи. Они не имели статуса инструкторов-проводников и не проходили аттестацию для работы на таких маршрутах. По этой причине выживший гид Иван Алабугин сейчас также находится под следствием.

На этом список нарушений «Экстрим тайм» не исчерпывается. Фирма была зарегистрирована в реестре туроператоров, но надлежащим образом договоры с туристами не оформляла, сообщили в СК.

Сложности аттестации

Андрей Степанов признал вину в полном объеме , рассказал «Известиям» его адвокат Андрей Кравченко. Однако, приговор осужденный бизнесмен и его защитник считают слишком суровым и собираются его обжаловать.

— Мой доверитель от властей не скрывался, все детали по туру предоставил, во всем содействовал следствию и сам явился в Следственный комитет, — отметил он. — Кроме того, он, как мог, пытался загладить вину перед родственниками погибших. Он полностью вернул стоимость туров, это примерно 100 тыс. руб. за каждый, и плюс к этому перечислил каждому родственнику по 50 тысяч рублей. Это немного, но фирма находится «в стопе». Степанов находился под арестом и возможности заработать у него не было.

Родственники погибших подали иск на сумму около 42 млн. рублей. Суд присудил Андрею Степанову выплатить каждому из них по 2 миллиона.

По словам Андрея Кравченко, фирма его подзащитного работает на рынке 11 лет, и оба гида были опытными проводниками, особенно погибший Андрей Мищенко. Он много раз водил туристов на Ключевскую Сопку, имел удостоверение федерации альпинизма, обладал навыками оказания первой медпомощи, да и сам Андрей Степанов поднимался на эту и другие горы не раз, сказал защитник.

Фото: соцсети Андрей Мищенко

Это подтвердил и альпинист-любитель из Самарской области Иван Вырин, который поднимался на Ключевской вместе с Андреем Мищенко за неделю до трагедии. Он заявил «Известиям», что Андрей — опытный проводник, пять лет водил туристов этим маршрутом. А друг погибшего альпиниста Андрея Гутора из Москвы Евгений Домбровский заявил, что и все остальные альпинисты в группе не были новичками и обладали необходимыми навыками восхождения.

После трагедии с гибелью пяти альпинистов на Эльбрусе в сентябре 2021 года в федеральный закон были внесены изменения, которые обязали гидов, работающих на сложных маршрутах, проходить аттестацию. Но, по словам адвоката, на момент трагедии в стране не было ни одной организации, которая могла бы такую аттестацию провести. Более того, их нет и сейчас.

— Даже те организации, которые включены в реестр Минэкономразвития, до сих пор не проводят аттестации. Мой доверитель направлял запросы во все эти учреждения и получил ответ, что ни одной аттестации не проведено в связи с отсутствием соответствующей методики, — сообщил адвокат.

Как распознать нелегалов

Последняя массовая гибель любителей экстрима произошла в конце августа 2023 года, когда в московском коллекторе погибли восемь человек. Однако говорить о том, что число таких случаев в целом по стране выросло, не совсем правомерно — в России уровень таких трагедий не превышает общемировой, сказал «Известиям» Вадим Мамонтов. Трагедия на Ключевской Сопке в числе таких исключений. Вместе с эльбрусской трагедией она подтолкнула правительство к тому, чтобы ускорить аттестацию гидов-проводников. С 1 июля 2024 года она станет обязательной.

Фото: РЕН ТВ Кадры с места поисков 5-го погибшего участника экскурсии по коллектору

— Раньше такого требования не было, и вопрос организации сложных туров и подготовки гидов допускал и сейчас пока еще допускает разнообразные толкования. Возможно, поэтому решения по таким делам выносятся по максимально строгому сценарию, — считает Вадим Мамонтов.

По его словам, круг спортивных федераций, которые будут заниматься аттестацией гидов, уже определен. Их будет три — это Федерация спортивного туризма, Федерация альпинизма и Федерация подводного плавания. Они будут проводить аттестацию для всех видов туризма, документ будет выдаваться на пять лет. На этот период проводник получит право сопровождать туристов на маршрутах. Будет создан специальный реестр аттестованных гидов. Каждый турист сможет проверить своего проводника по этому реестру.

А пока такого списка нет, туристам нужно самим обращать внимание на опыт и уровень подготовки своих инструкторов, причем делать это еще до покупки тура, отметил эксперт.

— Если мы говорим о горном восхождении, нужно понять, ходили ли ваши гиды уже по этому маршруту. Только после этого стоит принимать решение, идти с ними или нет, — сказал он.

Также туристам следует обращаться только в те организации, которые зарегистрированы в официальном реестре туроператоров. К сожалению, компании и даже индивидуальные предприниматели, которые не числятся в реестре, но предлагают туристам туры, в том числе, самые сложные, тоже есть, и их достаточно много, указал Вадим Мамонтов. В случае форс-мажора далеко не все они готовы нести какую-либо ответственность перед потребителем, особенно ту, которую понес в итоге директор «Экстрим тайм», резюмировал он.